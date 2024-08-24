- В настоящее время болезнь голубого языка поражает около 100 хозяйств на юго-западе.

Распространение вируса синего языка

По состоянию на данный момент не менее 94 фермы и хозяйства в Баден-Вюртемберге пострадали от вируса синего языка. По всей стране Институт Фридриха-Лёффлера (ИФЛ) сообщил о более чем 4800 случаях к 23 августа. Ранее, в июне, Федеральный исследовательский институт по изучению животных заболеваний задокументировал всего 13 случаев по стране. Точное количество зараженных животных на пораженных фермах неизвестно, как сообщил представитель.

Вирус синего языка был выявлен у овец в районе Ремс-Мурр 8 августа и с тех пор распространился на другие районы юго-запада. Например, район Рейн-Неккар недавно ввел карантин и ветеринарные процедуры из-за подтвержденных случаев заболевания животных. "Фермы, где содержатся уязвимые животные, должны рассмотреть возможность вакцинации против синего языка", - было рекомендовано.

Вирус синего языка передается через определенные виды комаров. Овцы, крупный рогатый скот, южные верблюдовые, козы и дикие жвачные особенно восприимчивы. К счастью, вирус не передается человеку. Мясо и молочные продукты от животных, восприимчивых к синему языку, можно потреблять без опасений.

Эпидемия связана с серотипом BTV-3 патогена, согласно ИФЛ. В ближайшие месяцы ожидаются дальнейшие случаи и пораженные фермы. Кроме того, "BTV-3 неизбежно будет занимать нас в следующем году".

В свете распространения вируса синего языка и его воздействия на фермы роль животноводства становится критически важной. Фермеры должны принять строгие меры биобезопасности, чтобы защитить своих уязвимых животных от этого вируса. Фермеры, занимающиеся животноводством, должны рассмотреть возможность вакцинации по совету ветеринара для предотвращения распространения вируса синего языка.

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