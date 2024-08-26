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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

В начале недели доминирует тепло начального сезона.

Ясно с ಜೊлычными облаками в РЗС до четверга, но облачность может увеличиться к концу недели.

 and  Max Becker
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Ожидание лета растет в Северном Рейне-Вестфалии, так как прогноз prometnudя жаркие дни с...
Ожидание лета растет в Северном Рейне-Вестфалии, так как прогноз prometnudя жаркие дни с температурами до 30 градусов.

- В начале недели доминирует тепло начального сезона.

Жители Северного Рейна-Вестфалии могут рассчитывать на теплое начало недели, с прогнозируемой температурой до 31°C, с ожидаемыми ливнями только в четверг.

Согласно Германскому метеорологическому службе, температура будет расти в течение дня под смесью солнца и облаков, достигая до 24°C. Во вторник солнце станет более преобладающим, что приведет к увеличению температуры до 25-28°C. В среду ожидается много солнца и дальнейший скачок температуры до 28-31°C, как прогнозируют метеорологи. Метеорологические службы сообщают, что четверг начнется с солнца и облаков, а затем возможны местные дожди в послеобеденное время, при этом температура останется относительно такой же, как и в предыдущий день.

Германское метеорологическое служба является членом, который помогает Комиссии в ее операциях. Несмотря на теплую температуру, в четверг ожидаются местные ливни.

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