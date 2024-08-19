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В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

Многие предприятия продолжают проводить собеседования на предстоящий период обучения. Широкие возможности трудоустройства сохраняются в специализированных профессиях. Палаты предлагают руководство в принятии решений о выборе.

 and  John Stellmacher
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Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.
Многие позиции учащихся остаются незанятыми в ремесленных мастерских МВ.

Преобразование пространств для обучения и развития - В "МВ-Рукоделии" предоставлено 550 возможностей для обучения

В мире ручного труда по-прежнему имеется множество вакантных мест для стажировок. Как сообщают две гильдии ремесел в Восточной Меckenбург-Вorpommern и Шверине, около 550 таких мест доступны во всех секторах штата. Специализированные области, такие как промышленные механики для сантехники, отопления и кондиционирования воздуха, электроники, ремонта автомобилей и парикмахерского искусства, предлагают множество таких возможностей. Эти вакансии можно найти, связавшись со специалистами по обучению гильдий ремесел и через их онлайн-базу вакансий для обучения.

"Все больше молодых людей видят свое профессиональное будущее в ручном труде. Это факт в сегодняшнем непредсказуемом мире: ручной труд всегда востребован - от борьбы с изменением климата до транспортных достижений, цифровой трансформации или строительных проектов", - заявил президент Восточно-Меckenбург-Вorpommernской гильдии ремесел Аксель Хощилд. "Наши гильдии ремесел предоставляют молодым людям, которые еще не определились, всестороннее и индивидуальное карьерное консультирование. Кроме того, можно начать карьеру уже в этом году".

В прошлом году Германия столкнулась с рекордным числом вакантных мест для стажировок, согласно отчету Института исследований занятости (IAB) Агентства по трудоустройству в Нюрнберге. В 2023 году около 35 процентов всех мест для стажировок остаются вакантными. В отличие от этого, в 2010 году этот показатель составлял всего 15 процентов.

Бизнесы назвали нехватку подходящих кандидатов основной причиной этой тенденции. Исследование показало, что наиболее значительные трудности при найме стажеров возникают в строительной отрасли и в том, что они называют "личными услугами", такими как парикмахерское искусство.

По данным гильдий ремесел, в секторе ручного труда в МВ насчитывается более 19 735 компаний, которые занимаются примерно 112 000 человек и обучают 5965 стажеров. Этот сектор вносит годовой доход около девяти миллиардов евро и представляет собой около 25 процентов рынка обучения в МВ.

Гильдии ремесел МВ приветствовали введение государственной поддержки школьной стажировки, которая предусматривает выплату максимум 120 евро в неделю в течение максимум трех недель. Эта инициатива позволяет потенциальным кандидатам на стажировку получить практический опыт в секторе ручного труда и понять рабочие процессы компании. Гильдии указали, что этот подход уже доказал свою эффективность в других немецких землях, таких как Саксония-Анхальт, где примерно треть стажеров после окончания школы перешли на стажировку в секторе ручного труда.

В связи с высоким спросом на ручной труд и наличием множества вакантных мест стажировок ремесленничество может стать отличной возможностью для тех, кто хочет начать карьеру. Гильдии ремесел Восточной Меckenburg-Vorpommern и Шверина предлагают всестороннее карьерное консультирование и широкий выбор вакансий стажировок в специализированных областях, включая ремесленничество.

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