- В МВ много солнца, в зоопарке тоже холодно.

Во вторник солнечная погода также привлекла многих отдыхающих и местных жителей на пляжи в Мекленбург-Передней Померании. Балтийское море, в настоящее время с температурами около 20 градусов, обеспечивало освежающее облегчение.

Германский метеорологический сервис (DWD) предсказывал дневные температуры до 27-31 градусов для северо-востока. В Warnemünde было зафиксировано 28 градусов днем. На Рюгене было прохладнее, с 22 градусами в Binz. Температуры около 15 градусов ожидаются на ночь во вторник.

В зоопарке Росток полярным медведям были даны "ледяные бомбы" для охлаждения их опекунами. На этот раз рыба была предложена в качестве начинки, но замороженные арбузы также могут быть предложены в качестве закуски в такие дни, как сообщается.

Метеорологи также предсказывают погоду для отдыха на среду. Днем будет солнечно и тепло до 31 градуса, а затем дожди пойдут с юго-запада во второй половине дня. Кроме того, могут быть сильные грозы с сильным дождем в некоторых местах, как сообщается.

Несмотря на предсказанные высокие температуры до 31 градуса в среду, полярные медведи в зоопарке продолжат получать "ледяные бомбы" для охлаждения. После того, как они насладились рыбой в своих "ледяных бомбах", они также могут получить возможность насладиться замороженными арбузами в качестве закуски в такие жаркие дни.

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