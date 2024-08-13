Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОхлаждение

В МВ много солнца, в зоопарке тоже холодно.

Август оправдывает свою репутацию летнего месяца в МВ. Те, кто может, идут на пляж и ныряют в освежающие воды Балтийского моря. Освежение достигается и другими способами в зоопарке.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Летняя погода влечет людей на пляж. Места на берегу Балтийского моря в курорте Варнемюнде были...
Летняя погода влечет людей на пляж. Места на берегу Балтийского моря в курорте Варнемюнде были очень популярны.

- В МВ много солнца, в зоопарке тоже холодно.

Во вторник солнечная погода также привлекла многих отдыхающих и местных жителей на пляжи в Мекленбург-Передней Померании. Балтийское море, в настоящее время с температурами около 20 градусов, обеспечивало освежающее облегчение.

Германский метеорологический сервис (DWD) предсказывал дневные температуры до 27-31 градусов для северо-востока. В Warnemünde было зафиксировано 28 градусов днем. На Рюгене было прохладнее, с 22 градусами в Binz. Температуры около 15 градусов ожидаются на ночь во вторник.

В зоопарке Росток полярным медведям были даны "ледяные бомбы" для охлаждения их опекунами. На этот раз рыба была предложена в качестве начинки, но замороженные арбузы также могут быть предложены в качестве закуски в такие дни, как сообщается.

Метеорологи также предсказывают погоду для отдыха на среду. Днем будет солнечно и тепло до 31 градуса, а затем дожди пойдут с юго-запада во второй половине дня. Кроме того, могут быть сильные грозы с сильным дождем в некоторых местах, как сообщается.

Несмотря на предсказанные высокие температуры до 31 градуса в среду, полярные медведи в зоопарке продолжат получать "ледяные бомбы" для охлаждения. После того, как они насладились рыбой в своих "ледяных бомбах", они также могут получить возможность насладиться замороженными арбузами в качестве закуски в такие жаркие дни.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно