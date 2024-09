В мрачном повороте событий, сын, как сообщается, покончил с жизнью своего отца, а через год его мать столкнулась с аналогичной судьбой.

16-летний житель Флориды, США, связался с правоохранительными органами после жаркой ссоры со своей 40-летней матерью. К сожалению, помощь пришла слишком поздно, чтобы спасти жизнь матери. Та же трагедия произошла с его отцом годом ранее, хотя вина может лежать на небрежном расследовании его смерти.

Подростка арестовали по подозрению в убийстве и якобы он зарезал свою мать ножом. Во время звонка в правоохранительные органы он ложно заявил, что его мать упала на нож во время ссоры.

Двенадцать месяцев назад подростка заподозрили в убийстве отца. Его арестовали и предъявили обвинения в покушении на убийство, но их позже сняли из-за неопределенности, была ли это самооборона или нет. Подросток якобы произвел несколько выстрелов в своего отца, который загнал его в угол. Выстрелы попали в грудь и голову отца.

На пресс-конференции шериф Гриди Джудд рассказал, что молодой человек встретил прибывших офицеров у дома своей матери. "Он был спокоен и не взволнован. На его одежде была кровь," - сказал Джудд. Также было найдено оружие, нож длиной 75 сантиметров с лезвием длиной 50 сантиметров.

"С учетом смертоносной силы этого оружия возникают вопросы о глубине и эффективности первоначального расследования, поскольку обвинения в убийстве против него были сняты в течение примерно месяца," - прокомментировал Джудд. Он описал молодого человека как "психопата".

Неопределенность в обстоятельствах инцидента

В отличие от его заявления в службу спасения, 16-летний не признался в убийстве своей матери. Вместо этого он сказал, что его мать истекает кровью из шеи. "Наш оператор службы спасения дал ему инструкции, чтобы спасти ей жизнь," - сказал Джудд. Его отказ предоставить более подробную информацию и потребовать юридическую помощь при прибытии офицеров вызвал дальнейшие сомнения.

Автопсия опровергла версию подростка о событиях. Кроме того, соседи видели, как он вытаскивал свою мать из дома за волосы около 16:30.

Также были опубликованы сообщения, которые его мать отправила соседу в часы перед своей смертью. "Пожалуйста, не пускайте C... и полицию в мой дом. Я не открою дверь," - написала она. Она заверила соседа в своей безопасности и здоровье, но ненавидела поведение своего сына и хотела, чтобы хаос закончился. Также было раскрыто, что подросток нарушил условия испытательного срока, наложенные на него после смерти отца. Он жил с матерью с марта 2023 года.

Шериф Джудд заявил, что подросток неоднократно избивал свою мать после переезда. Это включало в себя инцидент с домашним насилием, когда он якобы пнул ее. Его ненадолго поместили в психиатрическую больницу, как это разрешено во Флориде, но выпустили после обещания не причинять вреда себе или матери. Однако в течение нескольких дней он угрожал покончить с собой или причинить вред матери, в результате чего его второй раз поместили в больницу.

В настоящее время подросток находится в исправительном учреждении для несовершеннолетних в округе Полк. Его обвиняют в убийстве первой степени, похищении и нарушении судебного запрета. Шериф просит прокурора штата применить к нему взрослые обвинения.

Учитывая предыдущие контакты подростка с законом, дело вызывает обеспокоенность нарастающим насилием в семье.

