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Федеральные земли ГерманииНовостиМолочная промышленность

В молочном секторе на Востоке наблюдается рост оплаты труда примерно на 9,7%.

Работники нескольких молочных и цехов по производству сыра в восточной Германии вскоре получат значительное повышение зарплаты.veld

 and  Hanna Hofmann
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Работники молочной промышленности восточной Германии добились повышения зарплаты на 9,7%.
Работники молочной промышленности восточной Германии добились повышения зарплаты на 9,7%.

- В молочном секторе на Востоке наблюдается рост оплаты труда примерно на 9,7%.

Согласно данным NGG, работники восточногерманского молочного сектора получат общий рост зарплаты на 9,7%. Кроме того, профсоюз и Ассоциация молочной промышленности договорились о единовременной выплате в размере 1100 евро, которая будет выплачена.

Начиная с сентября, все сотрудники получат 500 евро нетто, а в октябре еще 600 евро нетто. Стажеры получат половину этой суммы. С 1 ноября 2024 года зарплаты и стипендии для стажеров вырастут на 5%, а с 1 сентября 2025 года еще на 3,2%.

Примерно 8000 человек работают в восточногерманском молочном секторе, и взносы работодателей в пенсионные схемы также вырастут на 100 евро. Срок действия соглашения составляет 24 месяца, как указано в NGG. NGG описал это соглашение как "уважаемое".

По данным NGG, в немецком молочном секторе работает около 43 000 человек, из которых примерно 8000 в восточной части. Коллективное соглашение для молочной промышленности в восточной части охватывает одиннадцать молочных заводов и сырзаводов, на которых работает около 2400 сотрудников. Шесть из этих предприятий находятся в Мекленбурге-Передней Померании, четыре в Саксонии-Анхальт и одно в Тюрингии. Многие другие компании также принимают это соглашение.

Увеличение зарплаты и дополнительная выплата в молочной промышленности коснутся более 8000 работников в восточной Германии. Это положительное развитие в молочной промышленности, как ожидается, увеличит взносы работодателей в пенсионные схемы на 100 евро на каждого сотрудника.

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