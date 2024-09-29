В мире тенниса наблюдается сейсмическая активность, игроку назначается продленное наказание.

Ситуация с Сinnerом движется к Суду по арбитражу в спорте (CAS). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстаивает существенный запрет для лидера мира из Италии, Джанника Синнера. В этой ситуации многое поставлено на карту, так как Сinner стремится очистить свое имя.

Теннисная сцена продолжалась как обычно в выходные, с ATP Tour, продвигающим своих звездных спортсменов, и Джанником Сinnerом, участвующим в промо-ролике для прибыльного события в Саудовской Аравии. Однако скандал с допингом, связанный с южнотирольцем, нарастает, так как WADA обжалует его оправдание в CAS.

WADA утверждает, что согласно антидопинговым правилам, Сinner несет ответственность за попадание запрещенного вещества клостebol в его организм, по крайней мере, он был неосторожен. Возможное наказание: "Запрет на один-два года".

Это может быть катастрофой для изолированной группы высокооплачиваемых спортсменов-знаменитостей; строгое наказание для лидера, 23-летнего парня с ярким будущим, запятнанного ярлыком "нарушителя допинга" по возвращении.

Дело вызывает волнение, Сinner играет в теннис

Международное агентство по борьбе с коррупцией в теннисе (ITIA) перевело дело в независимый суд, что привело к штрафу в виде лишения призового фонда и очков за положительные пробы на турнире в Индиан-Уэллс в марте. Однако вина или неосторожность не были признаны, и Сinner никогда не подвергался дисквалификации.

Даже при возрождении своего дела Сinner остается на корте, побеждая россиянина Романа Сафиуллина в Пекине в выходные. Апелляция WADA, поданная в четверг, была опубликована вскоре после его победы. Сinner выразил разочарование и удивление этим поворотом событий, отметив, что три предыдущих слушания прошли хорошо для него.

Несмотря на это, он полностью готов к сотрудничеству, обещая предоставить все необходимое, чтобы снова доказать свою "невиновность". Он не понимает, почему три дополнительных судьи должны переоценивать те же факты и документы.

Алкарас поддерживает Синнера: "Я с ним"

Другие также высказали свои мнения. Чемпион Уимблдона Карлос Алкарас выразил сочувствие своему сопернику. "Я с ним", - сказал испанец, надеясь, что этот вопрос будет быстро разрешен. Итальянские СМИ отреагировали с энтузиазмом, обвиняя WADA в попытке сорвать Синнера. "WADA решила остановить Синнера", - писало "Корriere dello Sport". По словам "Tuttosport", Сinner попал в грязную политику спорта. Взрывной австралийский теннисист Ник Kyrgios праздновал публикацией в Instagram: "Хаха, может, не так уж и невиновен, а?"

Оба - ITIA и итальянские антидопинговые власти - придерживались первоначального решения, а WADA не проявляла интереса к оспариванию результатов Синнера в марте перед CAS. Это включает в себя его титулы Мастерса в Майами и Цинциннати, победу на травяном турнире в Халле/Вестфальен и победу на US Open, завоевав свой второй титул Большого шлема.

Однако Сinner все еще несет ответственность за положительные пробы, не его физиотерапевт, который лишился своей должности в команде Синнера после использования спрея со стероидами, отпускаемым без рецепта, поставив команду в тупик. Это версия Синнера, которую суд в конечном итоге принял. Теперь судьи CAS решат его судьбу. Пока не будет вынесено решение, он может продолжать играть, и независимо от того, виновен он или нет, его результаты останутся неизменными. Однако, если он будет признан виновным, он может временно исчезнуть из спортивных подборок.

Дело Синнера продолжает вызывать споры, так как WADA оспаривает первоначальное решение CAS, которое оправдало его по обвинению в допинге. Несмотря на это, Сinner продолжил свою теннисную карьеру, недавно победив Романа Сафиуллина в Пекине.

Апелляция WADA открывает возможность запрета на допинг для Синнера, что может отрицательно сказаться на его ярком будущем в теннисе и потенциально запятнать его репутацию.

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