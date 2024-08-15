- В мире чрезвычайная ситуация с Mpox - недостаточно вакцины

Множественные вспышки моксопоста в Африке и новый потенциально опасный вариант угрожают глобальному здравоохранению. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поэтому объявила наивысший уровень тревоги. Она объявила "Международную озабоченность по вопросам общественного здравоохранения" (МООЗ).

Конкретно, это не имеет никаких последствий. ВОЗ хочет использовать это для повышения бдительности среди властей во всем мире и надеется на большее финансовое обеспечение мер сдерживания в Африке. Аббревиатура МООЗ расшифровывается как "Международная озабоченность по вопросам общественного здравоохранения".

Новый потенциально более заразный вариант

ВОЗ особенно обеспокоена новым вариантом, который был обнаружен в конце 2023 года в Демократической Республике Конго. Это подлиния клada I (римская цифра один) и обозначается как Ib.

По наблюдениям местных экспертов, он, скорее всего, более заразный, чем предыдущие варианты, и может вызывать более тяжелое течение инфекции, сказал Дими Огоина, нигерийский специалист по инфекционным заболеваниям в Университете Нигер Дельта. Он возглавлял комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям из независимых экспертов, которые рекомендовали ВОЗ чрезвычайную ситуацию.

Европейское агентство считает риск распространения нового варианта в Европе "очень низким" на конец июля. По данным Института Роберта Коха (RKI), на данный момент не известны случаи клada I.

"Моксопость не легко передается", - сказал вирусолог Марион Коопманс из Эразмского университета Роттердама. "Она передается через прямой контакт и поэтому - теоретически - относительно легко остановить, если она диагностируется и распознается".

Вариант Ib распространяется через сексуальные контакты, среди прочего, сказал Огоина. В Демократической Республике Конго, однако, также в значительной степени заражаются маленькие дети, что приводит к большому количеству смертей.

В этом году было зарегистрировано более 14 000 подозрительных случаев и более 500 смертей в Демократической Республике Конго и других странах - больше, чем за весь предыдущий год. Огоина предупредил, что это может быть только верхушка айсберга, потому что не проводится достаточно тестирования и не все инфицированные обращаются к врачам.

Моксопость раньше называлась монкепокс, потому что она была впервые обнаружена в обезьянах случайно. В общем, ВОЗ не хочет называть болезни по животным или странам, где они были обнаружены, чтобы предотвратить дискриминацию.

Вирус связан с классическим вирусом оспы (вирус оспы). Он в основном вызывает кожную сыпь, но также лихорадку и мышечную боль. Есть две вакцины, но отнюдь не abbastanza доз, особенно не в Африке.

Кто имеет вакцину?

Тим Нгуен из ВОЗ сказал, что доступно 500 000 доз вакцины MVA-BN для покупки. Еще 2,4 миллиона могут быть произведены к концу года, если будут твердые заказы. ВОЗ призвала страны-доноры предоставить средства для этого. Она также попросила страны с запасами donate дозы. Вторая вакцина, LC16, производится в Японии, но не коммерчески, сказал Нгуен. Япония, однако, всегда очень щедра на пожертвования.

Европейский союз уже объявил, что предоставит около 175 000 доз вакцины MVA-BN. Производитель, фармацевтическая компания Bavarian Nordic, хотел пожертвовать 40 000 доз.

Как мир справился с вспышками в 2022 году

ВОЗ ранее объявила чрезвычайную ситуацию в июле 2022 года из-за монкепокса. Внезапно случаи заболевания, которое ранее почти исключительно было известно в Африке, были зарегистрированы более чем в 60 странах, в том числе в Германии. Инфекции были приписаны клaду II, который вызывает более легкие течения заболевания.

В Германии число случаев значительно снизилось после повышения осведомленности среди групп риска и внедрения программ вакцинации с августа 2022 года. В мае 2023 года ВОЗ сняла чрезвычайную ситуацию, так как ситуация с инфекциями была взята под контроль в большинстве стран.

Европейский союз, вместе с другими глобальными властями, внимательно следит за ситуацией с новым вариантом моксопости, так как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила "Международную озабоченность по вопросам общественного здравоохранения" (МООЗ). Несмотря на то, что Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕЦПКЗ) оценил риск в Европе как "очень низкий", Европейский союз объявил о своем намерении предоставить около 175 000 доз вакцины MVA-BN для оказания помощи в мерах сдерживания.

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