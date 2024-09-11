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В металлургическом и электротехническом секторах начались переговоры о коллективных трудовых договорах.

 and  Wendy Allen
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В металлургическом и электротехническом секторах начались переговоры о коллективных трудовых договорах.

У меня есть несколько противоположных мыслей между боссами и профсоюзами в металлургическом и электротехническом секторах, поэтому переговоры о зарплате уже начались. Ранние беседы состоялись в Баден-Вюртемберге, Баварии и Берлине-Бранденбурге-Саксонии. В будущем подобные диалоги запланированы в других регионах.

Как обычно, обе стороны пройдут через несколько сессий, пытаясь найти общую почву. После окончания октября, с истечением срока действия соглашения о мире, могут возникнуть стихийные забастовки. Эта отрасль охватывает производителей автомобилей, их партнеров и механических инженеров, и это лишь некоторые из них.

Профсоюз предложил 170 евро заработной платы для учеников и повышение на 7% для всех остальных после длительных переговоров, встреч и дискуссий. Это третье по величине требование за тридцать лет и в основном объясняется потерей покупательной способности работников в годы инфляции. Представители боссов упомянули о плохой экономике и потребовали отсутствия повышения зарплаты.

Несмотря на экономические трудности, работники настаивают на своих требованиях, и возможно, что другие секторы присоединятся к переговорам о зарплате. Не исключается возможность солидарных забастовок в других отраслях из-за высоких ставок.

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