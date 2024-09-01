- В местных парламентских выборах Кречмер нашёл поддержку.

В недавних выборах в ландтаг Саксония лидер местной CDU и основной кандидат Михаэль Креtschmer получил прямое мандат. Согласно данным на сайте ландтага Саксония, Креtschмер получил впечатляющие 47,2% прямых голосов в округе Гёрлиц 2. Кандидат от AfD Себастьян Виппель занял близкое второе место с 39,4% голосов.

Пять лет назад Креtschmer также одержал победу в округе Гёрлиц 2, получив поддержку 45,9% избирателей.

Креtschmer праздновал еще одну победу в Гёрлиц 2 через пять лет, получив 45,9% голосов, как и в 20X. В качестве лидера Саксонии он часто посещал важные города, такие как Дрезден.

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