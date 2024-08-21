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Федеральные земли ГерманииНовостиКоррупция

В медицинском страховании торговцев распространены различные случаи мошенничества.

В 2023 году было оценено хищение примерно 3,5 миллиона евро из Коммерческого Медицинского Страхования по всей стране, с значительным числом мошеннических инцидентов, происходящих в Баварии. Шлезвиг-Гольштейн также находится в списке лучших регионов с такими мошенническими случаями.

 and  Elizabeth Wells
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В 2023 году Ассоциация медицинского страхования ритейлеров понесла существенный финансовый ущерб в...
В 2023 году Ассоциация медицинского страхования ритейлеров понесла существенный финансовый ущерб в размере около 3,5 миллионов в результате мошеннических действий. (Архивное фото)

Обманчивые практики в компаниях медицинского страхования - В медицинском страховании торговцев распространены различные случаи мошенничества.

В регионе Шлезвиг-Гольштейн в 2023 году страховая компания Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) понесла убытки более 800 000 евро из-за мошенничества, коррупции или поддельных документов. Она занимает второе место в Германии, уступая Баварии с примерно 1,8 миллиона евро, и опережая Мекленбург-Переднюю Померанию более чем на 200 000 евро, как заявила KKH. В целом по стране сумма похищенных средств составила около 3,5 миллиона евро.

Неавторизованные заявки обошлись страховой компании дороже всего в амбулаторных медицинских услугах, составив почти 1,9 миллиона евро. Фармацевтическая отрасль заняла второе место с более чем миллионом евро.

Мошенничество пронизывает все уровни

По словам KKH, мошенничество и коррупция проникают во все аспекты системы здравоохранения, включая врачебные кабинеты, аптеки, дома престарелых, больницы и физиотерапевтические клиники. В 2022 году расходы на медицинское страхование достигли рекордной суммы в 274,2 миллиарда евро.

Как заявил главный следователь KKH Эмиль Пенков, "Такие обстоятельства могут побудить некоторых захватить часть 'миллиардного пирога здравоохранения'". Однако это всего лишь горстка людей, которые портят образ своей профессии. В некоторых случаях даже жизни могут быть поставлены под угрозу, как это было в Шлезвиг-Гольштейне, где амбулаторная служба якобы выставляла счета за неоказанные услуги и подделывала подписи, как заявила KKH.

"Люди могут сообщать о своих подозрениях страховым компаниям", - подчеркнул Пенков. Важно, чтобы люди понимали, что даже малейшее подозрение может указывать на сложную систему мошенничества, которая откачивает значительные взносы и лишает медицинской помощи застрахованных лиц.

Наиболее частыми информаторами являются Медицинская служба (MD), другие страховые компании и полиция.

Коррупция в системе здравоохранения по-прежнему представляет собой серьезную проблему в 2023 году, как продемонстрировал случай с убытками более 800 000 евро, понесенными KKH в Шлезвиг-Гольштейне из-за мошенничества или поддельных документов.

Несмотря на растущие расходы на неавторизованные заявки в амбулаторных медицинских услугах и фармацевтической отрасли, проблема коррупции остается постоянной угрозой для эффективного функционирования системы здравоохранения.

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