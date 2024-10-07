В Мичигане Харрис ведет переговоры с лидерами арабских и мусульманских американских общин, поскольку напряженность усиливается в связи с геополитической эскалацией на Ближнем Востоке.

Собрание проходит в то время, когда кампания Харрис пытается мобилизовать поддержку в сообществе на фоне эскалации конфликта Израиль-Хамас, который перерос в многогранную войну, в которую вовлечен Иран. На этой неделе Иран запустил ракеты по Израилю. Кроме того, иранские поддерживаемые группы в Ливане и Йемене также участвуют в этом конфликте.

Мичиган, который Байден выиграл с небольшим перевесом на выборах 2020 года, снова станет важным полем битвы в этом ноябре и является домом для большой арабско-американской общины.

Emgage Action, организация, посвященная стимулированию участия мусульман-американцев в голосовании, поддержала Харрис прошлый месяц, выразив "сильную разочарованность" позицией администрации Байдена по Газе. Лидеры Emgage Action, как ожидается, примут участие в собрании, согласно источникам.

CNN связался с кампанией Харрис за комментариями по поводу собрания.

С другой стороны, лидеры движения "Неопределившиеся", которое возникло во время демократических праймериз этого года в opposition к политике администрации Байдена по войне в Газе, не были включены в список гостей. В начале августа Харрис общалась с лидерами группы во время фотосессии в аэропорту Детройта.

Группа призвала вице-президента провести встречи с семьями, пострадавшими от войны, после того как кампания и национальные демократы отклонили их предыдущий запрос на выступление представителя палестинских американцев на демократическом съезде в Чикаго этим летом.

На данный момент движение "Неопределившиеся" объявило, что не будет поддерживать Харрис. Однако они предупредили против голосования за Трампа или третьих кандидатов в штатах, где они могут появиться в бюллетене.

Сооснователь движения "Неопределившиеся" Аббас Алавих подтвердил в пятницу, что его группа не была приглашена на встречу с Харрис. В социальной сети Алавих выразил благодарность за давление, которое способствует большей вовлеченности. Он призвал вице-президента уважать международное гуманитарное право и американский закон, прекратив поставки оружия Израилю для военных преступлений.

Джеймс Зогби, сооснователь Института арабско-американских дел и член Демократического национального комитета более 30 лет, отказался от приглашения на пятничную встречу с Харрис. Зогби сослался на растущее разочарование тем, что он описал как кампанию, больше заинтересованную в имидже, чем в решении гнева и тревоги среди арабско-американских избирателей.

Зогби был частью срединного звонка с национальным советником по безопасности Харрис Филом Гордоном, который Белый дом описал как виртуальное собрание с "мусульманскими, арабскими и палестинскими американскими лидерами" для обсуждения последних событий на Ближнем Востоке.

"Нет никаких прорывов. Я не был совсем уверен в намерениях, кроме как сказать... что они встретились с лидерами. Не было лидеров", - сказал Зогби о срединном звонке.

Этот звонок и другие коммуникации с кампанией Харрис, а также с Байденом до этого, разозлили давнего демократического опроснику. Кроме того, эскалация Израиля в Ливане также усилила напряженность в штатах, подобных Мичигану, где ливанские американцы составили важную часть демократического союза.

"С Ливаном в огне, у них больше работы. И я не думаю, что они готовы к этому", - сказал Зогби о кампании Харрис. "Это как пытаться продать машину человеку с терминальной стадией рака. 'О чем ты говоришь? У меня сейчас другие дела'".

Абед Аюб, национальный исполнительный директор Американо-арабского комитета по борьбе с дискриминацией, заявил, что были многочисленные встречи tanto с кампанией, как и с администрацией. Они знают о их заботах и требованиях.

"Наша позиция и работа сосредоточены на достижении немедленного прекращения огня и конца геноциду в Палестине и войне в Ливане", - сказал Аюб. Он также отметил, что его группа имеет почти 130 000 активных голосующих членов, в том числе 7500 в Мичигане.

На этой неделе напарник Харрис, губернатор Миннесоты Тим Уолз, представил кампанию на виртуальном событии "Миллион мусульманских голосов: путь вперед" Emgage Action.

"Я знаю боль этой общины. Наши сердца разбиты. Озабоченность вице-президента и Харрис и моя - это на наших умах каждый день. Масштаб смерти и разрушения в Газе шокирующий и трагический. ТENS тысяч невинных гражданских лиц убиты, семьи бегут в поисках безопасности, снова и снова", - сказал Уолз на виртуальном событии.

Харрис часто прерывается на митингах кампании про-палестинскими протестующими. В таких случаях вице-президент, который говорил о разрушениях в Газе, подчеркивал, что администрация работает над соглашением о прекращении огня.

Зогби сказал в пятницу, что он "отчаянно" хочет, чтобы Харрис выиграла, но обеспокоен попытками кампании ставить спектакль на эту тему.

"Они должны что-то сказать об issue, который на уме у людей", - сказал Зогби, "и они просто не могут заставить себя поговорить об этом".

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