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В матче между "Падерборном" и "Ассейгером" не было ни одного гола.

В 2-й Бундеслиге, SC Падерборн покидает первое место. Они находят вниisaribu ничью, сохраняя счет на нуле против недавно вышедшей в высший дивизион команды Ульм.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

- В матче между "Падерборном" и "Ассейгером" не было ни одного гола.

Паддерборн боролся за сохранение своего преимущества в 2-й Бундеслиге, но в итоге сыграл вничью 0:0 с недавно promuctedной командой SSV Ульм. Под руководством тренера Лукаса Квасниока Падерборн опустился на пятое место. С другой стороны, Ульм заработал свои первые очки в сезоне под руководством Томаса Вёрле. Это был первый раз, когда эти две команды встретились в официальном матче.

Обе команды начали матч с высокой интенсивностью и скоростью на стадионе "Хоум-Делюкс-Арена" перед примерно 12 000 зрителями. Падерборн медленно взял контроль над игрой, но шансы на гол были редки, пока в 20-м минуте форвард Свен Михель не промахнулся с близкого расстояния. Самый лучший шанс у гостей в первом тайме был у новичка Ульма Семира Телаловича, также после удара головой, на 37-й минуте.

Во втором тайме больше действий было в центре поля. Лаурин Курда из Падерборна почти забил после подачи углового, но его удар головой в 62-й минуте попал в перекладину. В конце матча тренер вратарей Ульма Хольгер Бетц получил красную карточку за неспортивное поведение (90.+6).

В 2-м футбольном дивизионе Падерборн сыграл вничью с Ульмом, продлив свою серию без побед до пяти матчей. Во втором тайме матча тренера вратарей Ульма удалили за неспортивное поведение, добавив интриги в концовку матча.

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