- В матче дерби Саарбрукен выходит победителем в Мангейме.

1. После череды неудач ФК Саарбрюккен одержал победу. Они выиграли Юго-западное дерби в 3-й лиге против Вальдхофа Мангейма, одержав победу со счётом 1:0 (1:0). В матче не было ярких моментов, но Себастьян Василиадис забил победный гол на 41-й минуте. Благодаря этой второй победе в сезоне команда, возглавляемая тренером Рюдигером Циелем, поднялась с 14-го места на 7-е в турнирной таблице.

Ранее Саарбрюккен потерпел обидное поражение в серии пенальти против 1. ФК Нюрнберг в Кубке Германии, а затем дома уступил со счётом 2:3 ФК Ингольштадт. Дерби предоставило возможность переломить ситуацию, хоть и не столь решительно, как ожидалось. Амин Наифи (67.) не реализовал пенальти из-за фола Хеннинга Матричани.

Несмотря на недавние неудачи, в том числе разочаровывающее поражение в Кубке Германии и домашнее поражение, немецкий ФК Саарбрюккен нашёл своё спасение в матче с местным соперником Вальдхофом Мангейм. Победа над Вальдхофом приблизила их к вершине таблицы 3-й лиги, и теперь немецкая команда Саарбрюккен занимает временно 7-е место.

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