- В Маркгрунгене на собрании скромных пастухов была открыта новая правящая пара.

На "Историческом Беге Пастухов" Яник Белц, 16 лет, и Яна Дёйфель, 14 лет, заняли первые места и были провозглашены новыми "Королем и Королевой" Маркгронинга. Они стали первыми, кто достиг финиша на ежегодном состязании, проводимом в городе в районе Людвигсбурга. Участникам нужно было бежать босиком через поле с колосьями. Этот забег является главным событием местного праздника, который начался в пятницу и завершится в понедельник.

Участвовать могли только те, кто по профессии пастух или чья семья занимается этим ремеслом. Победители традиционно получают титул "Пастуший Король" и "Королева" и награждаются овцой от государственной организации по разведению овец. Однако в этом году, из-за повсеместного заболевания синей язычковой болезнью, победители получили денежную сумму вместо овцы.

Новых "Королей" и "Королев" в 2022 году чествовали почётные руки: на состязании присутствовали Президент министров Винфрид Креtschmann и Министр сельского хозяйства Цем Оzdemir (оба из "Зелёных") и короновали новых правителей.

Маркгронинский Пастуший Бег является одной из старейших региональных традиций в южной Германии и признан ЮНЕСКО частью культурного наследия. Он уходит корнями в многовековую традицию, где бег является неотъемлемой частью работы пастуха, так как он должен быть быстрее убегающей овцы.

Синяя язычковая болезнь омрачает праздник в этом году. Из-за широкого распространения заболевания традиционное соревнование по выпасу овец, которое открывает праздник, было отменено заранее.

Заболевание в основном поражает овец и крупный рогатый скот. Оно передается через определенных кусающих комаров, называемых "гниды", и не передается при прямом контакте между овцами. Передача от человека к животному или наоборот также невозможна. Новая вакцина обеспечивает эффективную защиту от тяжелых случаев синей язычковой болезни.

Комиссия, учитывая распространение синей язычковой болезни, может рассмотреть вопрос об принятии актов об альтернативных правилах применения соответствующих норм, чтобы гарантировать общественное здоровье и благополучие животных. Несмотря на отмену традиционного соревнования по выпасу овец, победа Яника Белца и Яны Дёйфель в "Историческом Беге Пастухов" остается значимой, так как они все равно получили денежную сумму вместо традиционного подарка в виде овцы.

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