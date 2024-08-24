Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиВ случае, если в соответствии с настоящим Регламентом не применяется действие настоящего Регламента, то в соответствии с настоящим Регламентом применяется действие настоящего Регламента.

В Маркгрунгене на собрании скромных пастухов была открыта новая правящая пара.

Несмотря на скромные 300 ступеней, 'Историческая Пастушеская Гонка' по-прежнему является главным событием местного фестиваля в Маркрёнингене. но в этом году событие затмевает забота об здоровье животных.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

- В Маркгрунгене на собрании скромных пастухов была открыта новая правящая пара.

На "Историческом Беге Пастухов" Яник Белц, 16 лет, и Яна Дёйфель, 14 лет, заняли первые места и были провозглашены новыми "Королем и Королевой" Маркгронинга. Они стали первыми, кто достиг финиша на ежегодном состязании, проводимом в городе в районе Людвигсбурга. Участникам нужно было бежать босиком через поле с колосьями. Этот забег является главным событием местного праздника, который начался в пятницу и завершится в понедельник.

Участвовать могли только те, кто по профессии пастух или чья семья занимается этим ремеслом. Победители традиционно получают титул "Пастуший Король" и "Королева" и награждаются овцой от государственной организации по разведению овец. Однако в этом году, из-за повсеместного заболевания синей язычковой болезнью, победители получили денежную сумму вместо овцы.

Новых "Королей" и "Королев" в 2022 году чествовали почётные руки: на состязании присутствовали Президент министров Винфрид Креtschmann и Министр сельского хозяйства Цем Оzdemir (оба из "Зелёных") и короновали новых правителей.

Маркгронинский Пастуший Бег является одной из старейших региональных традиций в южной Германии и признан ЮНЕСКО частью культурного наследия. Он уходит корнями в многовековую традицию, где бег является неотъемлемой частью работы пастуха, так как он должен быть быстрее убегающей овцы.

Синяя язычковая болезнь омрачает праздник в этом году. Из-за широкого распространения заболевания традиционное соревнование по выпасу овец, которое открывает праздник, было отменено заранее.

Заболевание в основном поражает овец и крупный рогатый скот. Оно передается через определенных кусающих комаров, называемых "гниды", и не передается при прямом контакте между овцами. Передача от человека к животному или наоборот также невозможна. Новая вакцина обеспечивает эффективную защиту от тяжелых случаев синей язычковой болезни.

Комиссия, учитывая распространение синей язычковой болезни, может рассмотреть вопрос об принятии актов об альтернативных правилах применения соответствующих норм, чтобы гарантировать общественное здоровье и благополучие животных. Несмотря на отмену традиционного соревнования по выпасу овец, победа Яника Белца и Яны Дёйфель в "Историческом Беге Пастухов" остается значимой, так как они все равно получили денежную сумму вместо традиционного подарка в виде овцы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.
Федеральные земли Германии

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма. Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
После возвращения Свенсона в Майнц, ни один чемпион не был коронован
Федеральные земли Германии

После возвращения Свенсона в Майнц, ни один чемпион не был коронован

В стартовом матче Бундеслиги «Майнц 05» и «Унион Берлин» сражаются в упорной борьбе. Амири забивает безупречный гол, clansving Mainz 05 преимущество, но они не могут закрепить победу, даже будучи возглавляемыми бывшим тренером «Унион Берлин» Свенссоном.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.
Главные темы

В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем.

- В Бундеслиге Штутгарт проиграл в первый день, а Лейпциг вышел победителем. ВФБ Штутгарт, занявшие второе место, начали свой новый сезон в Бундеслиге с поражения. В субботу они потерпели поражение 1:3 (1:1) от СК Фрайбург. Участник Лиги чемпионов РБ Лейпциг одержал победу 1:0 (0:0) над ВФЛ

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь...
Панорама

В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Множество людей проிறது по улицам различных немецких городов в деньChristopher Street, призывая к большей терпимости и разнообразию. Одетые в яркую одежду и устраивают шумные протесты, они отстаивают свою позицию.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.
Федеральные земли Германии

Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма.

- Киль уступает титул чемпиона Лиги молчаливым болельщикам Хоффенхайма. Хоффенхайм и Крамарич приносят Килю первое поражение в Бундеслиге, несмотря на протесты фанатов. Гости уступили 2:3 (0:2) на частично пустом стадионе в Зинсхайме против участников Лиги Европы. Крамарич забил пенальти (6-я минута) и два дополнительных гола (37/87) за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно