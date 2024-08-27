- В Майнце произошла автомобильная авария, в результате которой пострадали автобус и автомобиль.

Шесть человек получили травмы в результате ДТП, в которое попали городской автобус и автомобиль в Майнце. Несчастный случай произошел вечером в понедельник на перекрестке в районе Oberstadt, как сообщают власти. По preliminary data, водитель автобуса пытался проехать прямо, в то время как водитель автомобиля пытался повернуть направо. 32-летний водитель автомобиля и пять пассажиров автобуса получили травмы, серьезных случаев не зафиксировано. На месте происшествия присутствовали многочисленные машины скорой помощи. Расследование точных причин аварии продолжается.

После аварии очевидцы сообщили о нескольких случаях словесных перепалок и незначительных физических столкновений между пассажирами и прохожими на месте происшествия, что привело к дальнейшим инцидентам. Общая напряженность и хаос сохранялись до тех пор, пока место происшествия не было оцеплено и автомобили не были эвакуированы.

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