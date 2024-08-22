- В Магдебурге пройдет выставка с участием 60 художников

Столица земли Саксония-Анхальт принимает у себя выставку современного искусства Mitteldeutsche Messe. До воскресенья здесь, на территории ярмарки в Магдебурге, будет представлено около 60 экспонентов, в том числе 15 галерей и арт-коллективов. Особое внимание заслуживает самая маленькая в городе галерея площадью восемь квадратных метров, которая впервые участвует в этом событии, как сообщил организационный комитет.

Поддержка начинающих художников

Кроме того, работы десяти перспективных художников будут представлены в отдельном разделе и награждены призами. Фонд искусств, базирующийся в Халле, земля Саксония-Анхальт, также в четвертый раз вручит премию за "выдающееся художественное видение".

Общая площадь галереи составляет примерно 560 метров. Будет представлен широкий спектр художественных форм, таких как живопись, графика, скульптура, фотография, коллажи и инсталляции. Участвовать будут tanto-established как начинающие художники. Жюри решит, кто получит место на "Кunst/Mitte". Четырехдневное мероприятие также включает в себя экскурсии, музыку и выступления.

В воскресенье посетители смогут познакомиться с уникальной галереей площадью восемь квадратных метров, дебютирующей на выставке Mitteldeutsche Messe. Работы десяти многообещающих художников будут представлены до воскресенья, дополняя разнообразную коллекцию, представленную на "Кunst/Mitte".

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