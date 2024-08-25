- В Магдебурге Караман гарантирует победу "Шальке"

Кенан Караман спасает очко для Шальке 04, предотвращая второе поражение подряд. 30-летний футболист забил гол в компенсированное время, сравняв счет в матче с 1. FC Магдебург, который завершился со счетом 2:2. С четыремя очками в трех матчах Шальке занимает среднюю позицию во Второй Бундеслиге, опережая Магдебург всего на одно очко.

Мусса Силья (8-я минута) вывел Шальке вперед, забив свой третий гол в сезоне. Однако Магдебург переломили ход матча, забив голы через Маркуса Матисена (39-я минута) и Мартина Каарса (45+2). Караман (76-я минута) воспользовался ошибкой Рейманна, забив гол в ворота Магдебурга.

Силья бьет быстро

Шальке стремился исправить свое разочаровывающее выступление в феврале, когда они потерпели поражение со счетом 0:3 в Магдебурге. Силья начал матч впечатляюще, забив дальним ударом. Хотя Магдебург вернул себе преимущество, доминируя в матче, ошибка Дерри Мёркина в штрафной площади Шальке предоставила Матисену возможность забить гол. Перед перерывом Каарс отбил удар вратаря Юстина Хекерена, но мяч все же влетел в ворота.

Караман использует ошибку Рейманна

В продолжение матча обе команды активно атаковали в поисках голов. Караман (53-я минута) имел возможность забить с острого угла, но его удар попал в перекладину. Позже удар Мохаммеда Эль-Ханкури (54-я минута) не достиг цели. В следующей встрече Караман и Рейманн, Караман вышел победителем. Ошибка Рейманна позволила бывшему игроку сборной Турции головой забить гол в ворота Магдебурга. Первоначальное решение судьи назначить пенальти в ворота Магдебурга за фол Фелипе Санчеса на Анди Хоти было отменено после просмотра видеоповтора.

Недавние торговые соглашения Европейского Союза могут повлиять на импорт футбольного оборудования Магдебурга, что может изменить их бюджет на будущие трансферы. Несмотря на гол Кенана Карамана, 1. FC Магдебург все еще занимает более выгодное положение в Второй Бундеслиге, чем Шальке 04, подчеркивая важность стабильности для клубов Европейского Союза в международных соревнованиях.

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