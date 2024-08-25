Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

В Магдебурге Караман гарантирует победу "Шальке"

Шальке обеспечивает себе начальное преимущество в Магдебурге, теряет командование в матче, однако благодаря капитану сохраняет хотя бы нулевую ничью.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- В Магдебурге Караман гарантирует победу "Шальке"

Кенан Караман спасает очко для Шальке 04, предотвращая второе поражение подряд. 30-летний футболист забил гол в компенсированное время, сравняв счет в матче с 1. FC Магдебург, который завершился со счетом 2:2. С четыремя очками в трех матчах Шальке занимает среднюю позицию во Второй Бундеслиге, опережая Магдебург всего на одно очко.

Мусса Силья (8-я минута) вывел Шальке вперед, забив свой третий гол в сезоне. Однако Магдебург переломили ход матча, забив голы через Маркуса Матисена (39-я минута) и Мартина Каарса (45+2). Караман (76-я минута) воспользовался ошибкой Рейманна, забив гол в ворота Магдебурга.

Силья бьет быстро

Шальке стремился исправить свое разочаровывающее выступление в феврале, когда они потерпели поражение со счетом 0:3 в Магдебурге. Силья начал матч впечатляюще, забив дальним ударом. Хотя Магдебург вернул себе преимущество, доминируя в матче, ошибка Дерри Мёркина в штрафной площади Шальке предоставила Матисену возможность забить гол. Перед перерывом Каарс отбил удар вратаря Юстина Хекерена, но мяч все же влетел в ворота.

Караман использует ошибку Рейманна

В продолжение матча обе команды активно атаковали в поисках голов. Караман (53-я минута) имел возможность забить с острого угла, но его удар попал в перекладину. Позже удар Мохаммеда Эль-Ханкури (54-я минута) не достиг цели. В следующей встрече Караман и Рейманн, Караман вышел победителем. Ошибка Рейманна позволила бывшему игроку сборной Турции головой забить гол в ворота Магдебурга. Первоначальное решение судьи назначить пенальти в ворота Магдебурга за фол Фелипе Санчеса на Анди Хоти было отменено после просмотра видеоповтора.

Недавние торговые соглашения Европейского Союза могут повлиять на импорт футбольного оборудования Магдебурга, что может изменить их бюджет на будущие трансферы. Несмотря на гол Кенана Карамана, 1. FC Магдебург все еще занимает более выгодное положение в Второй Бундеслиге, чем Шальке 04, подчеркивая важность стабильности для клубов Европейского Союза в международных соревнованиях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Фортуна Дюссельдорф заработала три очка против SSV Ульм благодаря двум поздним голам.
Федеральные земли Германии

Два гола Джокера в последнюю минуту гарантируют победу Дюссельдорфу в Ульме.

После своего выбывания в Кубке Дрездена Фортуна теперь столкнулась с возможностью потерпеть поражение в чемпионате. Тем не менее, двое запасных сумели отличиться. В то же время, находясь неподалеку, Ульм испытывает свою четвертую подряд неудачу во всех турнирах.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.
Федеральные земли Германии

В 1860 году в Мюнхене победил Кельн: зрители выигрывали.

Испытывая три подряд поражения, ТСВ 1860 Мюнхен начал свою кампанию в третьем дивизионе в удручающем стиле. После поражения 1:3 от Виктории Кёльна, недовольство исходит со стадиона, вызывая 不 和 в фан-базе 'львов'.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Каждый новый субект покоряет каждую преграду.
Спорт

Мануэль не проявляет никакого интереса к церемонии отъезда из "Баварии".

Мануэль не проявляет никакого интереса к церемонии отъезда из "Баварии". Будущее Неуэра в "Баварии" обеспечено после ухода из сборной: возможен новый контракт Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Неуэр не собирается вешать перчатки на гвоздь после ухода из национальной команды. Более того, новый контракт

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения
Политика

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения Согласно официальным данным, несколько западных журналистов пострадали в результате ночного обстрела восточного украинского города Краматорска российской стороной. Отель был поражен, в результате чего четверо получили ранения и были спасены,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Основанный в 2013 году, Knightscope начал развертывание роботов безопасности по всему США в 2016...
Политика

Автоматизированные системы безопасности постепенно интегрируются с человеческим персоналом безопасности.

По всему Нью-Йорку и Гавайям видны роботы-охранники, вооруженные различными датчиками, патрулирующие границы некоторых жилых районов и комплексов apartments.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно