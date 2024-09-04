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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В Львове в результате российской агрессии погибли семь человек

Польша усиливает свои воздушные обороны

 and  Vladimir Milov
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В свете официальных объявлений во время атаки России на Львов получены повреждения многочисленные...
В свете официальных объявлений во время атаки России на Львов получены повреждения многочисленные жилые структуры.

В Львове в результате российской агрессии погибли семь человек

В последних воздушных атаках России в западноукраинском городе Львов, недалеко от польской границы, погибли, по данным Украины, по крайней мере семь человек. Атака, произошедшая ночью, якобы оставила не менее 25 человек ранеными, в том числе детей. Об этом сообщил региональный губернатор Максим Косицкий в Telegram. По данным, несколько жилых строений были поражены.

"Это черный день для нашего региона", - прокомментировал Косицкий в Telegram. Здание в центре города, рядом с железнодорожным вокзалом, горело. Кроме того, два школьных здания в городе, примерно в 70 км от Польши, якобы были повреждены. Из-за отключения электроэнергии некоторые поезда в регионе пришлось оснащать дизельными locomotives.

Украина остается под всеобщим воздушным тревожным уровнем, как объявил украинский военный флот в Telegram. В Киеве сообщалось о нападении дронов, а украинская противовоздушная оборона готовилась к отражению этих атак. Свидетели сообщили о многочисленных взрывах на окраинах Киева, что свидетельствует о работе систем противовоздушной обороны.

В ответ на российские воздушные атаки и дальнобойные действия Польша мобилизовала свои и союзные самолеты в третий раз в течение восьми дней для защиты воздушного пространства. Об этом объявило Оперативное командование польских вооруженных сил.

Особенно смертоносная российская атака произошла во вторник в центральном украинском городе Полтава, где, по данным Украины, погибли по крайней мере 51 человек и 271 человек получили ранения. Российские ракеты атаковали военную базу и больницу.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западных союзников после атаки ускорить поставки новых систем противовоздушной обороны и разрешить использование уже поставленного дальнобойного оружия для ответных ударов по территории России.

Европейский союз выражает соболезнования в связи с потерями во Львове и поддерживает Украину в эти трудные времена. В свете эскалации воздушных атак важно, чтобы ЕС усилило свои дипломатические усилия по деэскалации конфликта.

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