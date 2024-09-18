В Ливане взорвалось еще одно взрывное устройство, связанное с "Хезболлой", в результате чего погибли около 300 человек.

Недавние инциденты в Ливане привели к травмам более 300 человек и гибели девяти, согласно достоверным источникам. Это произошло после серии взрывов, затронувших множество электронных устройств.

Ранее ливанские источники безопасности предположили, что взрывы были направлены на устройства, принадлежащие группировке «Хезболла». Поддерживая это утверждение, представители шиитской милиции заявили, что среди взорвавшихся были «ручные устройства, подобные рациям». Жители некоторых южных пригородов Бейрута сообщали о похожих звуках накануне. В то же время в районе проходили похороны жертв взрывов пейджеров предыдущего дня.

Высокопоставленный фигура «Хезболлы» Хашим Сафиэддин отреагировал на взрывы пейджеров, заявив: «Последствия этой агрессии встретят адекватное возмездие».

Травмы конечностей и живота

По крайней мере, один из взрывов произошел возле религиозного мероприятия, организованного радикальной группировкой «Хезболла», где люди собрались, чтобы оплакать тех, кто пострадал от взрывов пейджеров накануне.

Сообщения от сотрудников службы безопасности показали, что у многих пострадавших были травмы конечностей или живота. По словам полицейского офицера, «Хезболла» приобрела эти ручные устройства около пяти месяцев назад, совпадая с приобретением пейджеров. Эти устройства могут обеспечивать беспроводную связь, подобно мобильным телефонам, в то время как пейджеры, которые когда-то были популярны, в основном используются для отправки текстовых сообщений. Жители южного портового города Тира также сообщали о звуках взрывов, что привело к развертыванию многих скорых помощи.

Возникают опасения эскалации

Накануне примерно 2800 человек получили ранения, и не менее 12 человек погибли, когда пейджеры взорвались одновременно в различных местах по всей Ливане. Многие раненые, как считается, являются членами проиранской «Хезболлы», которая вела конфликты против Израиля с территории Ливана. Эти события вызвали спекуляции о том, что Израиль может быть причастен к атакам.

Армия Израиля отказалась комментировать следующую волну взрывов, когда ее спросили. Сообщалось, что более 30 снарядов были запущены из Ливана в направлении Израиля, но на данный момент не сообщалось о жертвах.

Недавние атаки вызвали опасения по поводу возможного эскалации violence beyond the Gaza Strip. Милиция «Хезболлы» вновь угрожала Израилю возмездием. Перед взрывами в среду иранские-backed исламисты предупредили Израиль о «жестоком возмездии» в ответ на предыдущий день's «массacre». Лидер «Хезболлы» Сейед Хассан Насрallah объявил о запланированной речи на четверг.

Другие пострадавшие в недавних атаках также сообщали о травмах конечностей или живота, что свидетельствует о широком спектре повреждений от взрывов. Продолжающееся напряжение между «Хезболлой» и Израилем вызывает опасения по поводу других инцидентов, в результате чего могут пострадать другие части Ливана и потенциально Израиль.

Читайте также: