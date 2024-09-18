В Ливане взорвались дополнительные взрывчатку Хезболлы.

В Ливане зафиксировано больше взрывов в Бейруте и других районах, как подтвердили местные власти. Считается, что эти инциденты связаны с предполагаемым участием Израиля, и жертвами стали портативные радиостанции, в частности, рации, принадлежащие членам «Хезболлы».

Авторитеты «Хезболлы» также сообщили, что взрывы были вызваны этими беспроводными устройствами, такими как рации. Жители южного района Бейрута сообщали о похожих звуках, как и накануне. Город Тир также, якобы, испытал подобные звуки. В результате тревожной ситуации на место прибыло множество машин скорой помощи, сообщают жители.

Свидетель сообщил Reuters, что взрывы произошли не от пейджеров, как сообщалось ранее. По крайней мере, один такой взрыв произошел рядом с похоронной процессией, возглавляемой «Хезболлой».

Накануне сотни карманных пейджеров сработали одновременно в различных местах по всей Ливане, в результате чего получили ранения около 2800 человек и погибли более десятка. Многие из пострадавших, как считается, являются сторонниками «Хезболлы», проиранской милиции, борющейся против Израиля с территории Ливана. Сценарий нападения вызвал спекуляции о том, что Израиль мог организовать этот инцидент.

Взрывы в Ливане затронули не только Бейрут, но и другие районы, и объектами этих взрывов стали радиоаппараты круглого сечения, часто используемые организациями, подобными «Хезболле», которые, как правило, изготавливаются из железа или стали.

Расследование взрывов показало, что взрывы в различных местах, в том числе в Тире и Бейруте, были вызваны взрывом круглых металлических устройств, часто используемых для связи в военных условиях.

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