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ПолитикаНовостиВойна с Израилем

В Ливане высокопоставленный лидер ХАМАСа встретил их гибель.

 and  Hanna Hofmann
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В Ливане высокопоставленный лидер ХАМАСа встретил их гибель.

7 октября израильские силы впервые за более чем месяц ударили по северной части Ливана. Согласно радикальной исламской группе Хамас, был поражен лагерь палестинских беженцев, в результате чего погиб командир милиции Саид Атталя Али вместе со своей женой и двумя дочерьми. Об этом сообщил сам Хамас. Последний заявил, что это была первая израильская атака в этом регионе с начала конфликта в Газе, который вспыхнул после нападения Хамаса на Израиль 7 октября.

Израиль сделал привычным целенаправленное нападение на лидеров Хамас в Ливане с тех пор, как радикальная исламская группа начала масштабное нападение год назад. 8 октября Хамас сообщил о гибели своего самого важного фигуранта в Ливане, Фатах Шарифа Абу аль-Амина, в результате атаки на его резиденцию в лагере Аль-Басс, расположенном в южном Ливане. Лидер Хамас в Ливане, который также входил в зарубежное руководство, был убит.

1 января заместитель лидера Хамас Салех аль-Арури и еще шестеро боевиков Хамас также погибли в результате атаки в южной части Бейрута. В августе командир Хамас Самер аль-Хадж был убит в результате израильской атаки в южном ливанском городе Сидон.

По оценкам ООН, в Ливане проживают около 250 000 палестинских беженцев и их потомков. Армия Ливана воздерживается от вмешательства в палестинские лагеря беженцев, существующие десятилетиями, и позволяет палестинским группам обеспечивать безопасность внутри этих лагерей.

Хамас является частью "Оси сопротивления" Израилю, возглавляемой Ираном, наряду с ливанской шиитской милицией Хезболла. Последняя открыла второй фронт против Израиля на севере на день после нападения Хамаса на юг Израиля 7 октября, запустив регулярные ракетные атаки из Ливана. В результате десятки тысяч гражданских лиц были вынуждены покинуть свои дома.

Недавно армия Израиля объявила, что атаковала бойцов Хезболла в мечети в южном Ливане. ВВС Израиля, при поддержке военной разведки, якобы атаковали штаб-квартиру Хезболлы внутри мечети, прилегающей к госпиталю Салах Гандур в южной части Ливана. Это был первый случай, когда армия Израиля атаковала мечеть в Ливане со времени расширения Хезболлой своих атак на Израиль, поддерживая Хамас в войне в Газе.

Конфликт между Израилем и Хезболлой значительно обострился в последние недели. В ответ на массированные воздушные удары по целям Хезболлы военное командование Израиля объявило о начале "ограниченной наземной операции" в южном Ливане в ночь на вторник. Иран запустил крупномасштабную ракетную атаку на Израиль во вторник вечером, ссылаясь на различные причины, в том числе убийство лидера Хезболлы Хасана Насраллы израильским авиаударом в южном пригороде Бейрута.

После эскалации конфликта в Газе Хамас угрожал возможной войной с Израилем. Несмотря на соглашение о прекращении огня, tensions remain high, and the possibility of such a war remains a concern. The international community urgently calls for de-escalation to prevent a full-blown war between Hamas and Israel.

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