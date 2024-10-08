В Ливане перебои в связи с перебоями в связи с перевозкой грузов.

В Ливане повторные израильские атаки привели к сбоям в различных телекоммуникационных областях. Это влияет на сети в крупных городах, таких как Бейрут, а также в районах вокруг Тира, Саидона и Набатеха, как сообщает NetBlocks, организация, специализирующаяся на отслеживании отключений интернета. Инциденты привели к прерыванию интернет-соединений в этих региональных сетях. Кроме того, эвакуация многих жителей из-за атак способствовала снижению использования интернета.

Перед текущим конфликтом инфраструктура сетей связи в Ливане уже была хрупкой. Продолжающийся финансовый и экономический кризис привел к отсутствию инвестиций в секторе, что сделало доступ к интернету дороже, чем в соседних странах. Кроме того, есть опасения, что Израиль может целенаправленно нарушать работу подводных кабелей, по которым проходит значительная часть интернет-трафика Ливана, или его спутниковых соединений.

В попытке смягчить последствия сбоев различные телекоммуникационные компании в Ливане предлагают альтернативные решения, такие как другие телекоммуникационные услуги. Несмотря на трудности, спрос на эти заменяющие услуги резко вырос в условиях сбоев в основных телекоммуникационных областях.

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