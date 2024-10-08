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СпортНовостиЯ не собираюсь тебе говорить.

В летописях знаменитой баскетбольной карьеры ЛеБрона Джеймса ни одна игра не вызывала таких эмоций.

 and  Ann Bradley
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Беспойный дебют совмествина момламоч ЛАКЕАБ ЖАИМЬ и брони
Беспойный дебют совмествина момламоч ЛАКЕАБ ЖАИМЬ и брони

В летописях знаменитой баскетбольной карьеры ЛеБрона Джеймса ни одна игра не вызывала таких эмоций.

В невероятную ночь, полную ностальгии, Леброн Джеймс вновь вошёл в историю, разделив баскетбольную площадку со своим сыном Бронни. 39-летний «Хоккейный папа», как он шутливо himself, не мог сдержать восхищения, сказав: «Бредово, нереально». Он восторженно рассказывал об опыте, о гордости и радости отца, когда он стоит плечом к плечу со своим потомком на сцене NBA.

Матч, предсезонная игра против «Финикс Санз» (114-118), был для старшего Джеймса всего лишь фоном. «Для отца», — подчеркнул он с неподдельным волнением, — «это всё. Воспитывать молодые умы, ценить совместные моменты и, наконец, иметь возможность наставлять своего собственного плоти и крови. Это самый прекрасный подарок, о котором только может мечтать отец».

Глубокая связь, которую Леброн разделял со своим собственным отцом, Энтони Макклелландом, к сожалению, отсутствовала. Преступное прошлое Макклелланда и его отсутствие в жизни Леброна оставили отпечаток на нём, заставив обычно невозмутимого Джеймса-старшего сдерживать слёзы, когда он говорил о первых минутах, проведённых с Бронни, который отметил своё 20-летие в ту знаменательную ночь.

Тренер ДжДжек Риддик предупредил заранее, но реакция Леброна-старшего была одной из недоверия. «Я подумал, что живу в "Матрице", или что-то в этом роде», — объяснил он, имея в виду фильм, где реальность и фантазия смешиваются.

Бронни, хотя ещё не блистает своей игрой, тоже не разочаровал. Несмотря на то, что он провёл на площадке 13 минут и 25 секунд и не забил один трехочковый после паса от отца, молодой человек показал достойную игру, а Антонни Дэвис, второй звезды «Лейкерс», похвалил его потенциал, особенно в обороне.

В голосе Бронни-младшего чувствовалось волнение, когда он говорил о новости, что он будет играть вместе со своим отцом. «Я очень взволнован», — сказал он и признался, что ему трудно отделять своего отца от товарища по команде. Но когда мяч в игре, динамика отец-сын отходит на второй план, как объяснил Бронни-младший: «Я фокусируюсь на нём как на товарище по команде. Это всё, что имеет значение, пока я в игре».

В ближайшем будущем Бронни будет выступать за фарм-клуб «Саут-Бэй Лейкерс», с надеждой попасть в основной состав позже. Но пока отец и сын делят исторический момент, как первый раз, когда легендарный Леброн Джеймс и его сын играют на одной баскетбольной площадке.

Леброн-старший всё ещё не мог поверить в это, поэтому не захотел раскрывать секрет другим, сказав: «Я не скажу вам». Восхищение и эмоции от игры вместе со своим сыном оказались таким глубоким опытом, что он был временами без слов.

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