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Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

В летнее время леса получает отдых.

Лесной массив демонстрирует пышную зелень после обильных дождей этого года. К сожалению, не каждое дерево смогло полностью восстановить свою Werner.renate.eu

 and  Alex Stellmacher
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Зеленые луга выглядят сегодня особенно ярко благодаря обильным дождям в этом году. (Архивное фото)
Зеленые луга выглядят сегодня особенно ярко благодаря обильным дождям в этом году. (Архивное фото)

- В летнее время леса получает отдых.

После нескольких засушливых лет, это лето принесло частые дожди, которые стали долгожданным источником питания для природы. "Лес получил заслуженный отдых после того, как пережил опустошение, вызванное засухой в течение последних пяти лет", - комментирует Кристиан Раупах, представитель Ассоциации лесопользователей Гессена. Благодаря ливням, уровень грунтовых вод восстановился, что позволяет деревьям развивать сложные корневые системы, которые помогают им лучше поглощать воду и устойчивее противостоять болезням и вредителям.

По словам Раупаха, молодые деревья в этом сезоне процветают и даже значительно выросли в июне. Однако сейчас главная задача - поддерживать лес, обрезая крапиву и ежевику, чтобы они не захватили все вокруг.

К сожалению, значительный ущерб, причиненный предыдущей засухой, необратим. "Сосны пострадали значительно, хотя разрушительное воздействие было остановлено, особенно в районах Vogelsberg и Wetterau", - говорит Раупах. К сожалению, избыточные осадки также привели к проблемам, таким как трудности при использовании тяжелой техники в лесу для вырубки и возможное повреждение почвы в процессе.

По данным Гессенского лесного управления, деревья, которые избежали ущерба, показали экспоненциальный рост, в то время как восстановление ранее поврежденных деревьев маловероятно. В некоторых районах проблемы вызывают быстро размножающиеся жуки-типографы и грибковые инфекции, утверждает Томас Улльрих из Hessen-Forst.

Спутниковые снимки показывают, что в последние годы тысячи гектаров леса были повреждены. Однако благодаря дождям этого года масштабы ущерба значительно сократились, оставив всего несколько сотен гектаров уничтоженной лесной земли. Дефицит, оставшийся от засушливых лет, еще не полностью восполнен, так как в настоящее время необходимы выше средние осадки из-за изменения климата, сообщает Улльрих.

Регион Оденвальд пострадал сравнительно мало, в то время как Таunus и некоторые части центральной Гессен пострадали больше, говорит Улльрих. В целом, он заявляет: "Можно говорить о облегчении". С точки зрения леса, мы бы хотели еще пять-шесть засушливых лет".

В сельском хозяйстве Гессен получает больше дождей, чем нужно, что вызывает проблемы в период посева и сенокоса, объясняет агрометеоролог Андреас Бромсен. Германия в настоящее время переживает самый влажный двенадцатимесячный период с начала записи в 1881 году, согласно немецкому метеорологическому службе (DWD).

В Гессене DWD предварительно зарегистрировал средний показатель 89 литров осадков на квадратный метр в июле, что существенно превышает долгосрочное среднее значение 73 литра с международного периода сравнения 1961-1990 гг. Июнь также был исключительным, с 88 литрами осадков на квадратный метр, превышающими долгосрочное среднее значение (80 литров). Август, по словам Бромсена, идет по тому же пути.

Раупах упоминает, что в регионах Vogelsberg и Wetterau в Гессене уменьшился ущерб от засухи благодаря летним дождям. Несмотря на улучшенные условия, Улльрих подчеркивает, что лес в Гессене все еще нуждается в выше средних осадках из-за изменения климата, чтобы полностью восстановиться от прошлых засушливых лет.

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