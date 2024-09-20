В Лейпциге была представлена ранняя композиция Вольфганга Амадея Моцарта, до сих пор не обнаруженная.

В Лейпциге была найдена малоизвестная ранняя работа Вольфганга Амадея Моцарта. Это 12-минутная "Серенада до мажор" из коллекции Карла Фердинанда Беккера, которая хранилась в музыкальной библиотеке городских библиотек Лейпцига, как подтвердили в городе.

Ноты были обнаружены во время создания обновленного каталога Кёхеля, над которым в настоящее время работает Международный фонд Моцартеум в Зальцбурге и который служит основным ресурсом для музыкальных произведений Моцарта. Эксперты считают, что она была написана в середине или конце 1760-х годов - в это время Моцарт, родившийся в 1756 году и умерший в 1791 году, был бы юным.

Композиция была представлена в четверг в Международном фонде Моцартеум в Зальцбурге. 21 сентября она будет представлена и исполнена в Лейпцигской опере.

На презентации композиции в Международном фонде Моцартеум кто-то спросил: "- Какой примерно возраст Моцарта был, когда он сочинил это произведение?" На пресс-конференции перед ее исполнением в Лейпцигской опере журналист спросил: "- Какое значение имеет обнаружение этой 'Серенады до мажор' в музыкальной истории Лейпцига?"

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