- В Ламбрехте можно увидеть дикого кабана, отдыхающего в бассейне.

Вздорный дикий кабан не смог устоять перед искушением нырнуть в освежающую воду: В Лямберхте, входящем в состав района Бад-Дюркхайм, дикий кабан развлекался в бассейне во дворе частного дома ранним утром. Четвероногое животное вышло из леса, пробежало через забор и нырнуло в бассейн, как сообщил представитель пожарной службы.

Хозяева дома вызвали пожарную службу, которая протянула лестницу в бассейн. Но дикому кабану не потребовалась помощь: "Своим могучим передним копытом он схватился за лестницу бассейна", - объяснил представитель. "Дикий кабан ненадолго задержался во дворе, а затем быстро вернулся в лес". Он исчез, прежде чем приехала полиция, как указано в заявлении: "Ни животное, ни бассейн не пострадали во время этой встречи".

Дикие кабаны прекрасно плавают

Иногда дикие кабаны любят поплавать, как сказал Петер Зеельманн, руководитель ассоциации егерей Рейнланд-Пфальца и местный житель Лямберхта: "Они плавают исключительно хорошо". В летние месяцы эти животные тянутся к фруктовым садам или укрываются на заброшенных стройплощадках и неиспользуемых зеленых пространствах.

То, что животное в Лямберхте смогло самостоятельно выбраться из бассейна, не удивило Зеельманна. "Дикие кабаны - одни из самых умных животных", - сказал он. "Они знают, как позаботиться о себе".

Семья, владеющая домом с бассейном во дворе, была рада узнать, что их имущество не пострадало. Несмотря на частые визиты дикого кабана в их районный бассейн, их семейный дом оставался безопасным и уютным убежищем для них.

В том же районе, где дикие кабаны часто наслаждаются купанием в частных бассейнах, как в упомянутом, есть множество семейных домов, окруженных роскошными садами и мирными окрестностями.

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