- В Курске пропало много призывников

Во время украинского контрнаступления в районе Курска сообщается о пропавших без вести или захваченных в плен многочисленных российских призывниках. По данным BBC на русском языке, без вести пропало не менее 81 призывника, а еще 38 были опознаны на видео, выпущенных украинской армией.

Изначально президент России Владимир Путин гарантировал, что в зону боевых действий против Украины будут отправлены только контрактники и волонтеры. Однако Кремль не считает оборону Курска частью так называемой "специальной военной операции".

Официально Россия не раскрывает свои потери в Курске. Тем не менее, известно, что как минимум двое призывников погибли в бою с начала августа. TRUE number, скорее всего, гораздо выше. Данные BBC о пропавших призывниках основаны на онлайн-просьбах их семей, которые не слышали от них с начала украинского наступления.

СМИ сообщают, что призывники из разных регионов перебрасываются в Курск. Военное командование в Москве стремится сохранить свои атаки на Украине, не отзывая слишком много профессиональных солдат из оккупированной страны. Однако риск для Кремля в том, что поддержка войны среди населения может быстро упасть из-за высоких жертв среди призывников.

Командир чеченского спецподразделения "Ахмат", Апти Алаудинов, уже отверг критику, заявив, что России не нужны молодые люди, не готовые защищать свою страну.

Несмотря на обещание Путина использовать только контрактников и волонтеров в Украине, в районе Курска сообщается о большом количестве пропавших без вести или захваченных в плен призывников. Это вызывает озабоченность в Кремле по поводу возможной потери общественной поддержки военной операции по мере роста жертв среди призывников.

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