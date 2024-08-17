- В Кройцберге сбивается с пути украденный автомобиль

В Берлине-Кройцберге полицейские столкнулись с происшествием, связанным с угнанным автомобилем. В результате аварии, произошедшей накануне вечером, трое человек получили серьезные травмы. Об этом сообщила полиция Берлина. По данным следствия, 29-летний мотоциклист неосторожно обгонял несколько автомобилей по левой стороне и врезался в машину, поворачивающую налево.

29-летний мужчина, по-видимому, застрял в лобовом стекле машины после столкновения и был отброшен на лобовое стекло другого автомобиля из-за силы удара. Двое других водителей, 64 и 32 лет, получили тяжелые травмы головы, как указано в отчете.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили, что автомобиль 32-летнего был украден. Кроме того, было установлено, что он не имел действительного водительского удостоверения.

Расследование также показало, что украденный автомобиль использовался для незаконной деятельности в сфере транспорта и телекоммуникаций. Несмотря на серьезный инцидент, чиновники рассматривают возможность ужесточения правил в отношении несанкционированного использования автомобилей в системе общественного транспорта этого города.

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