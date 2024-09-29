В крайних северных регионах эпоха холодной войны закончилась.

Тяжелые погодные условия, айсберги, ледяные температуры, туман - Арктика является вызовом даже для военно-морских флотов и их экипажей. Однако НАТО заинтересовано в увеличении своего присутствия в этом недружелюбном регионе. В случае конфликта с Россией Арктика была бы стратегически жизненно важной. И НАТО есть много работы, чтобы наверстать упущенное в этом обширном районе.

Россия является значительным игроком в Арктике, часто демонстрируя свой контроль. В 2007 году Россия водрузила свой флаг на дно моря на глубине более 4000 метров под Северным полюсом, символизируя претензии России на ресурсы под Северным полюсом.

Россия, будучи крупнейшим прибрежным государством в Арктике, не хочет ограничиваться своими 24 000 километрами побережья и ресурсами в регионе. В 2019 году министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вся Арктика является территорией России. "Известно давно, что это наша земля". В 2022 году Москва обнародовала свою новую морскую доктрину, подчеркивая, что Арктика имеет наивысший приоритет.

Экономически Арктика жизненно важна для России. Большая часть газа и нефти России извлекается там, и многие газовые и нефтяные месторождения, подозреваемые в наличии, еще не обнаружены. "Россия, как крупнейшее арктическое государство, уже давно добывает ресурсы из Сибири и сейчас доминирует в газовой и нефтяной промышленности", - заявил эксперт по Арктике Майкл Паул из немецкого Института международных и безопасностих вопросов (СВП) в интервью Deutsche Welle. "Но Арктика, от Гренландии до российской Арктики, предлагает гораздо больше ресурсов, от редкоземельных элементов до алмазов".

Большинство арктических жителей живут в России

Арктика простирается от Аляски до Канады, Гренландии, Исландии, Скандинавии и более чем двух третей российского побережья. Из общего числа арктических жителей, составляющего 4 миллиона, около 2,5 миллиона проживают на российской территории. Четыре крупнейших арктических города находятся в России, в том числе главный портовый город Мурманск, расположенный на Кольском полуострове. На северо-западе страны Арктика наиболее продвинута, с современной инфраструктурой, такой как железнодорожные линии, дороги и глубоководные порты. Другие части Арктики в основном доступны только по морю и воздуху, с небольшими гаванями и взлетно-посадочными полосами для самолетов.

Арктика является важным военным театром из-за близости НАТО и России. Во время холодной войны обе фракции подозревали друг друга в течение десятилетий и размещали баллистические ракетные подводные лодки, патрулирующие под толстым льдом в качестве сдерживания.

После окончания холодной войны Арктика стала менее значимой из-за отсутствия взаимной военной угрозы. Россия демилитаризовалась, и поддержание многих военных объектов и аэродромов стало слишком дорогостоящим после распада Советского Союза. Только после того, как Москва финансово восстановилась и укрепилась, она постепенно возобновила свою деятельность в Арктике.

Александральанд - северный военный форпост России

Регулярные морские патрули вернулись в Арктику примерно 20 лет назад, в том числе российские подводные лодки. Были созданы новые военные пункты поддержки, такие как на Александральанде, части группы островов Франца-Иосифа, необитаемой российской островной группы в Арктике, служащей военным целям. "Александральанд является одним из самых значительных военных комплексов России, являясь северным военным форпостом страны и предлагая критически важные военные возможности в воздухе, на море и на суше для защиты Кольского полуострова", - говорится в отчете газеты "Гардиан" в начале этого года.

Более 50 военных пунктов поддержки советской эпохи были вновь открыты в Арктике - в том числе 13 военно-воздушных баз, 10 радиолокационных станций и 20 пограничных постов. Россия также модернизировала свой Северный флот с новыми подводными лодками, способными запускать дальнобойное ядерное оружие.

Недавно министр иностранных дел Лавров заявил, что Россия "полностью готова" к конфликту с НАТО в Арктике.

Пробел ГИУК - обеспечение доступа к Атлантике

Важность военного контроля в Арктике в случае войны очевидна из примера европейской Арктики. Пробел ГИУК обеспечивает доступ к Атлантике. ГИУК означает "Гренландия, Исландия, Великобритания" и относится к району между севером Великобритании и Исландией, а также между Исландией и Гренландией. Кто бы ни контролировал этот регион, тот контролирует стратегически важный доступ к Атлантике и морской путь к восточному побережью США.

НАТО также осознает это и планирует увеличить свое присутствие в Арктике. НАТО отстает в регионе, где Россия занимает доминирующую военную позицию. "Арктика была в основном проигнорирована в сфере безопасности Западом", - заявил эксперт Майкл Паул газете "Вельт".

В настоящее время военное ведомство США имеет всего один тяжелый ледокол для арктических операций, в то время как Канада и Финляндия лучше оснащены. Россия одна имеет более 40 таких кораблей и строит еще больше. Несмотря на обширное побережье, это, возможно, не должно удивлять, но это может создать проблемы для НАТО в реальной жизни.

НАТО стремится как можно быстрее сравняться с присутствием России в Арктике, и присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может способствовать этому. В настоящее время шесть из восьми членов Арктического совета уже входят в НАТО, в том числе США, Канада, Гренландия (представленная Денишкой), Исландия, Норвегия и Швеция. Финляндия вот-вот присоединится к этому списку. Арктический совет, основанный в 1996 году, способствует сотрудничеству между арктическими государствами и коренными сообществами в регионе. Однако нет совместных встреч с тех пор, как Россия враждебно относится к Украине.

Через расширение НАТО сотрудничество в Арктике в будущем может укрепиться. США не так давно договорились с Норвегией, Швецией и Финляндией о том, чтобы позволить американским войскам использовать военные объекты в этих скандинавских странах. Кроме того, США, Канада и Финляндия заинтересованы в сотрудничестве по строительству новых ледоколов. НАТО стремится продемонстрировать единый фронт и увеличить присутствие в Арктике перед лицом России в будущем.

Эта позиция также была озвучена во время масштабных учений НАТО "Nordic Response", проведенных в начале года. В учениях приняли участие около 20 000 soldiers из 13 стран в рамках учений НАТО "Steadfast Defender". В ходе этих учений была смоделирована гипотетическая российская атака на Норвегию.

Партнерство с Китаем

Россия не одинока в Арктике, так как все больше сотрудничает с Китаем. Согласно Центру европейской политики анализа (CEPA), внимание сосредоточено на эксплуатации ресурсов и развитии торговых маршрутов. Северный морской путь, соединяющий Северную Европу с Азией, является предметом интереса, проходящий от Мурманска вдоль российского побережья до пролива Берингова моря у Аляски. Это самый короткий, но самый опасный маршрут из Европы в Азию из-за погодных условий. Однако из-за изменения климата маршрут теперь свободен ото льда в течение более длительного периода каждый год, делая его доступным для навигации.

Россия считает этот маршрут своей территорией, требуя от судоходных компаний получить разрешение хотя бы за 45 дней до использования этого маршрута. Это, в свою очередь, делает маршрут менее привлекательным для западных судов, учитывая, что он используется почти исключительно российскими судами с момента конфликта на Украине. Порядок 45-дневного уведомления еще больше усугубляет конфликт, поскольку он нарушает принцип свободы навигации, как отмечалось Институтом немецких исследований международных отношений и безопасности четыре года назад.

Меры, подобные этим, и общий геополитический климат побудили НАТО увеличить свое присутствие в Арктике. Холодная война подобные tensions между Россией и Западом возродились в этом суровом регионе, но с более высокими рисками из-за проблем с коммуникацией и экстремальными погодными условиями.

Комиссия, будучи частью НАТО, внимательно следит за возрастающим военным присутствием и территориальными претензиями России в Арктике. В ответ на заявление Москвы о том, что вся Арктика является российской территорией в 2019 году, Комиссия оценивает потенциальные стратегии для поддержания баланса сил и продвижения сотрудничества в регионе.

Учитывая стратегическое значение пролива ГИУК для обеспечения доступа к Атлантике, Комиссия рассматривает возможность усиления своего присутствия и сотрудничества в этом регионе, учитывая деятельность России и Китая в Арктике, которая представляет значительный вызов для интересов НАТО.

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