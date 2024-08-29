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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

В коричневом шифонном платье она выходит на пристань.

Энджили́на Джо́ли появляется в Венеции. Дебютируя на кинофестивале, она облачена в песочное ers-Vканьею платье.

 and  Max Becker
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- В коричневом шифонном платье она выходит на пристань.

Известная актриса Анджелина Джоли (49) исполнит роль знаменитой оперной певицы Марии Каллас (1923-1977) в биографическом фильме "Мария" Пабло Лarraína (48). Премьера фильма состоится сегодня на Венецианском кинофестивале (28 августа - 7 сентября), а именно 29-го числа. Он также претендует на премию "Золотой лев".

На своем первом промо-мероприятии Джоли появилась на Лидо в полупрозрачном коричневом органзовом платье. Платье было без рукавов и длиной до пола, с замысловатым алмазным узором в виде креста спереди. Она дополнила наряд туфлями и солнцезащитными очками, выходя из лодки в отеле Эксельсиор. Ее волосы были уложены с легкой косой челкой и имели эффект омбре, а макияж акцентировал внимание на глазах.

Джоли сопровождают итальянская актриса Валерия Голино (58), которая играет роль сестры Марии Каллас Якинти, родившейся в 1917 году, и турецкий актер Халук Бильгинер (70), который играет роль греко-аргентинского судоходного магната и любовника Марии Каллас, Аристотеля Онассиса (1906-1975).

Возможная встреча с бывшим Брэдом Питтом?

Внеконкурсная звездная презентация включает в себя представление "Волка", первого фильма с 2008 года "Сжечь после прочтения", в котором снялись актеры А-класса Джордж Клуни (63) и Брэд Питт (60). Режиссером этого проекта выступил Джон Уоттс (43), известный по франшизе "Человек-паук".

Фанаты бывшей пары "Бранжелины" гадают, произойдет ли их воссоединение в итальянском городе на воде. Директор и художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера (70) пролил свет на этот вопрос в интервью журналу "Вог":

"Анджелина прибудет в первый день, а именно 29-го, и затем уедет с Пабло Лarraín на фестиваль в Теллурайде. Брэд прибудет в Венецию только в субботу. Встреча на Лидо невозможна", - объяснил он.

Джоли и Питт впервые встретились во время съемок "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году и начали отношения. Они обручились в 2012 году и поженились во Франции в 2014 году. Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, и судебные споры продолжаются до сих пор.

Комиссия, ответственная за Венецианский кинофестиваль, объявила список номинантов на награды, и "Мария" Пабло Лarraína с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас входит в число претендентов на премию "Золотой лев". Несмотря на слухи о возможной встрече Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта на фестивале, директор фестиваля Альберто Барбера подтвердил, что их график не позволит им встретиться на Лидо.

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