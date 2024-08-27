- В конце концов братья и сестры снова собрались вместе.

Звучащее по всему миру музыкальное событие: 27 августа (вторник) инфamousная музыкальная группа Оasis объявила о своем возвращении, что потенциально может поставить точку в многолетней вражде между братьями Галлахерами, которая держала фанатов в напряжении десятилетиями. Источники сообщают, что Ноэл (57) и Лиам Галлахер (51) помирились, и поздние телефонные звонки, как сообщается, сыграли решающую роль, как сообщает британская газета "Сан".

Телефонное перемирие

Информированный источник рассказал газете: "Ноэл и Лиам, возможно, никогда не станут лучшими друзьями, но они хотят возродить Оasis для своих фанатов. Они не молодеют, и спрос огромен. Они решили: сейчас или никогда." Сначала Ноэл колебался, но later согласился участвовать. "Он поговорил с Лиамом, и они смотрят в одном направлении." Братья признают, что "это воссоединение может оставить свой след в истории музыки".

Вечером 25 августа (воскресенье) Лиам намекнул на это во время своего выступления на фестивале Лединг. Он исполнил хит Оasis "Half The World Away" и посвятил его "Ноэлу, черт возьми, Галлахеру". После выступления он сказал: "В ближайшее время будет большая новость в 8 утра 27 августа".

Легендарная вражда между братьями Галлахерами

Вражда между братьями Галлахерами - одна из самых легендарных в истории музыки. Британская рок-группа Оasis была основана в 1991 году и считается самой успешной группой Britpop, но часто вспоминается из-за вражды между Лиамом и Ноэлом Галлахером.

Конфликты между ними доминировали в заголовках с самого начала группы. В 1994 году Ноэл якобы временно покинул группу, после того как Лиам швырнул в него тарелочку. На протяжении многих лет дружба между членами группы была подорвана мелкими замечаниями, что в итоге привело к распаду в 2009 году.

В день окончательного распада группы они должны были выступить на фестивале Rock En Seine в Париже, но между братьями произошла драка. Сообщается, что Лиам размахивал гитарой Ноэла, как топором, из-за чего выступление было отменено, а весь тур и распад группы были объявлены. В заявлении Ноэл сказал: "С некоторой грустью и облегчением я должен вам сказать, что я ухожу из Оasis tonight. Люди могут писать и говорить что хотят, но я больше не могу работать с Лиамом", - цитирует "Сан".

Мечта фанатов Оasis сбывается

С тех пор фанаты мечтали о воссоединении Оasis, и если все пойдет по плану, эта мечта скоро станет реальностью. Веб-сайт объявляет: "Оasis положили конец многолетним спекуляциям и подтвердили долгожданные концерты в Великобритании и Ирландии, которые составят британский этап мирового турне 'OASIS LIVE '25'". Оasis выступят в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине в следующем летом. "Учитывая, что это единственные европейские шоу в следующем году, это будет одно из самых значительных живых событий десятилетия", - говорится в заявлении. Однако планируется, что Оasis также выступят на других континентах в следующем году.

Объявление Оasis вызвало бурную дискуссию на последнем заседании Комиссии. Они поздравили братьев с примирением и перспективой возрождения Оasis, отметив его потенциальное влияние на музыкальную индустрию.

Комиссия также предложила специальное мероприятие, чтобы отметить возвращение легендарной группы, подчеркнув важность сохранения истории музыки и значимость Оasis в культуре Britpop.

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