В контексте Украины за последние 24 часа, по сообщениям, было 1170 российских жертв.

11:22 Военные блогеры: Украина атаковала российские арсеналы Военные блогеры на платформе X утверждают, что украинские ударные дроны атаковали российское военное хранилище в Котельване в течение ночи. Местные источники сообщают о пожарах вокруг крупного российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система информации о пожарах NASA также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины пока не комментировали это.

10:54 Клингебей выступает за обязательную помощь Украине Лидер социал-демократов Ларс Клингебей надеется, что предстоящая встреча с президентом США Джо Байденом в Рамштайне подчеркнет солидарность с Украиной, подвергшейся нападению России. "Встреча должна подтвердить, что у всех есть обязательство, в том числе у США после выборов в ноябре, продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - сказал Клингебей. Он также предлагает考虑" как можно расширить будущие конференции по миру, чтобы в конечном итоге обсудить перспективу мира в интересах украинцев". Байден планирует совершить свой первый визит в Германию в качестве президента 10 октября. 12 октября в американской военной базе в Рамштайне состоится встреча 50 стран, militärisch assisting Ukraine - впервые на высшем уровне. Вероятно, в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

09:42 Спецпредставитель Зеленского о использовании оружия: первыми узнают русские Спецпредставитель президента Украины заявил, что пока нет четкого решения о использовании западного оружия на территории России. Сергій Никифоров в украинской новостной программе 24/7 сказал, что "нет окончательного, ясного решения" по этому вопросу. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с различными сторонами, в том числе с Италией, Францией, Великобританией и США. Никифоров добавил, "Русские узнают первыми, если будет дано разрешение на проникновение глубоко на их территорию. Они узнают первыми, а затем будет официальное объявление".

08:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев разочарован Министерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану, возглавляемому Китаем, для прекращения конфликта на Украине. Швейцарские позиции по этим инициативам изменились, как объяснил министерство в Берне. Украинские власти, однако, расценивают швейцарскую позицию как разочарование, поскольку они готовят вторую мирную конференцию на ноябрь. В июне состоялась первая встреча без участия России и Китая, в которой приняли участие десятки государств.

03:29 Литва отправляет помощь в Киев Литва отправляет гуманитарный груз в Украину, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок. Доставка ожидается позже на этой неделе, согласно правительству Литвы. С начала этого года Литва уже поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование.

02:29 Трагедия в Харьковской области: трое погибших, шестеро раненых В результате российских авиаударов по селу Слатине в Харьковской области погибли трое человек и еще шестеро получили ранения. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и поразила образовательные учреждения и предприятия, когда люди находились на улице, согласно губернатору Харьковской области Олегу Синегубову.

01:29 Северная Корея считает американскую помощь Украине "игрой с огнем" Северная Корея, обвиняемая в незаконной поставке оружия России, считает военную помощь США Украине в размере $8 миллиардов "огромной ошибкой" и "опасной игрой" против ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил о новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь направлена на поддержку Киева в целях самообороны и включает в себя оружие с увеличенной дальностью, чтобы лучше поддерживать атаки на Россию с безопасного расстояния.

00:25 Количество жертв нападения на Сумы возросло до десяти Количество жертв российского нападения на больницу в пограничном городе Украины Сумы возросло до десяти. Изначально сообщалось о одном погибшем в результате первого нападения на клинику, как подтвердил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Больницу бомбили во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют большой интерес к "плану победы" Украины Спецпредставитель офиса президента Украины заявил, что правительство США проявило "глубокий интерес" к так называемому "плану победы" президента Украины Владимира Зеленского. В отличие от сообщений СМИ о прохладном отношении Вашингтона, Никифоров в украинском телевидении утверждает, что план был "принят с распростертыми объятиями". Он добавляет, что президент США Джо Байден обещал вернуться с "некоторыми решениями и ответами" по поводу плана на встрече группы контактов в Рамштайне в Германии 12 октября.

22:25 Зеленский предсказывает поддержку Трампа Украине Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп поддержит Украину в случае победы на ноябрьских выборах. Зеленский поделился этим предсказанием с Fox News после встречи с американским республиканцем, сказав, "Я не знаю, что произойдет после выборов и кто станет президентом. Но я получил сильные заверения от Дональда Трампа, что он будет на нашей стороне, что он поможет Украине".

21:40 Лавров: Западу не следует стремиться к победе над ядерной державой, такой как Россия

На своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает Запад о том, что попытки одержать верх над "ядерной державой, подобной России", являются "опасной ставкой". Не так давно президент России Владимир Путин вновь намекнул на возможность использования ядерного оружия. По его словам, любое традиционное нападение на Россию, поддерживаемое ядерной державой, будет расценено как коллективное нападение со стороны этих стран.

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Лидер СДПГ Ларс Клингебель заявил, что Комиссия должна учитывать возможные последствия одобрения мирного предложения Китая в контексте обороны Украины.

После поддержки Швейцарией мирного предложения Китая Комиссия может понадобиться диалог с Украиной о их позиции на будущих мирных конференциях.

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