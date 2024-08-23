В контексте политических событий Харрис официально приобретает титул кандидата в президенты от Демократической партии.

Харрис гарантировала, если она победит в ноябре, стать «Президентом для каждого американца». Она пообещала покончить с «разочарованием, скептицизмом и спорными дискуссиями прошлых лет» и построить «новый курс».

Харрис присоединилась к президентской гонке довольно поздно. Только в июле, после тщательных дискуссий о его психологической пригодности для этой должности, действующий президент США Джо Байден принял решение уйти в отставку и поддержать Харрис в качестве своей преемницы. Вскоре после этого она была выбрана в качестве демократического кандидата в президенты на электронном голосовании в начале августа, а ее номинация была официально подтверждена на партийном съезде в один из дней недели.

Кандидатура Харрис на пост президента вызвала значительный энтузиазм внутри ее партии. В национальных опросах она лидирует над своим республиканским оппонентом, Дональдом Трампом. Однако результат выборов 5 ноября будет зависеть не от доли голосов на национальном уровне, а от результатов в отдельных штатах. Как дочь индийской матери и ямайского отца, Харрис стала бы первой женщиной, афроамериканкой и первой лицом азиатского происхождения, занявшей пост президента США.

Подъем Харрис в президентской гонке был обеспечен поддержкой Байдена. Несмотря на позднее присоединение, она смогла обойти своего республиканского оппонента в национальных опросах, продемонстрировав потенциал Харрис как «Президента для каждого американца», как она обещала.

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