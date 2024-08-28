В контексте немецкого футбола кандидат DFB Стиллер облегчает существенный стресс со стороны VfB Штутгарт.

В VfB Stuttgart вернулась радость. Командная победа 5-0 (3-0) в первом раунде Кубка Германии над "Преussen Мюнстер" развеяла опасения растущего недовольства. Ангело Стиллер стал героем матча, казалось, вот-вот дебютирует в сборной Германии.

Несмотря на проигрыш в Суперкубке ДФЛ против "Байера Леверкузен", который был упущен в серии пенальти, команда смогла выступить хорошо в матче чемпионата против "СК Фрайбург". Однако ситуация вышла из-под контроля, что привело к разочаровывающему поражению 1-3. Вратарь Александр Нюбель был шокирован игрой своей команды, но, похоже, это стало для них необходимым уроком. В этот решающий вторник в Кубке Германии команда "Штутгарта" была бодра и быстро пресекла любые негативные разговоры.

Хотя соперник был "только" "Преussen Мюнстер" - вторая лига, играть против них на их стадионе на улице Hammer Straße 302 было нелегко, особенно для фаворита. Саша Хильдманн, восторженный тренер, обещал, что его игроки покажут себя в электрической атмосфере. Но этого не произошло.

Фаворит открыл счет уже на 7-й минуте, когда потенциальный национальный игрок Ангело Стиллер забил гол. К перерыву, после дополнительных голов от Эрмедина Демировича (15.) и Паскаля Штенцеля (35.), счет был уже 3-0. Ник Вольтемаде (72.) и Атакан Каразор (80., пенальти) еще больше подняли дух швабов, которые наконец праздновали убедительную победу 5-0. Это было мощное заявление о том, что дела не так плохи, как казалось.

"Сегодня было напряжение"

Тренер Хенесс сделал несколько тактических изменений в команде после поражения в чемпионате. Максимилиан Миттельштадт, недавно травмированный, вернулся в игру в качестве левого защитника, а евроучастник Дениз Ундав, как и было объявлено, остался на скамейке запасных. Новичок Вольтемаде начал игру вместо него. Миттельштадт несколько раз смело вел игру вперед. И Вольтемаде собрал несколько убедительных доводов в пользу большего игрового времени. Но конкуренция с Ундавом и другими новичками Демировичем и Эль Билалом Туре была жесткой.

"Сегодня было напряжение", - признался тренер Себастьян Хенесс, честно говоря, что он надеялся на лучшее начало сезона. "У нас много нового произошло этим летом. Нам нужно время и успешные игры для этого. Победы, как сегодня, безусловно, помогают". Действительно, клуб заплатил высокую цену за свою впечатляющую игру в прошлом сезоне, закончившемся на первом месте перед "Байерн Мюнхен". Среди прочего, лучший нападающий Серу Гуирасси и защитник сборной Германии Вальдемар Антон перешли в "БВБ", а рекордные чемпионы из Мюнхена подписали Хироки Ито.

"Мы хотим сделать правильные выводы из игры в Фрайбурге. Мы это сделали. Это не само собой разумеется для команды, только что поднявшейся в 2-ю лигу с большим энтузиазмом", - сказал Хенесс, признавая влияние Стиллера. Он формировал игрока с тех пор, как они были в третьей общей команде после "Байерн Мюнхен" и "ТСГ Хоффенхайм". И в этом сезоне 23-летний Стиллер получил возможность блистать в значительной роли. Не только как ключевой игрок клуба, но и как потенциальный новичок в сборной. Еще были свободные места после ухода Тони Крооса и Илкая Гюндогана.

После неожиданного выступления в центральном defense против Фрайбурга из-за серьезной нехватки игроков в "Штутгарте" Стиллеру было разрешено вернуться на свою любимую позицию в Кубке. "Просто весело, потому что это моя позиция", - сказал Стиллер, которого назвали "Игроком матча". Но он был более сдержанным, когда его спрашивали о возможном вызове в национальную сборную и его дебюте: "Ну, посмотрим", - сказал он, показывая хитрую улыбку во время интервью. Тренер Хенесс не имел информации о любом вызове от главного тренера национальной сборной Юлиана Нагельсманна на предстоящие матчи против Венгрии (7 сентября) и Нидерландов (11 сентября). "И даже если бы я знал, я, возможно, не сказал бы", - добавил Хенесс, все еще улыбаясь. Радость вернулась в "ВФБ Штутгарт".

Между тем, болельщики "Штутгарта" взяли минуту молчания. В память о легендарном тренере Кристофе Дауме, скончавшемся в прошлую субботу, фанаты показали баннер "Покойся с миром, мастер Даум!" - хозяева тоже аплодировали. Даум привел команду к победе в чемпионате в 1992 году.

В матче против "Преussen Мюнстер" "ВФБ Штутгарт" продемонстрировала свою стойкость и одержала убедительную победу 5-0, развеяв любые опасения о недовольстве в команде. Несмотря на недавнее разочаровывающее поражение 1-3 в чемпионате, впечатляющая игра Стиллера в Кубке принесла надежду на потенциальный дебют в сборной для молодого полузащитника.

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