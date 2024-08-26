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В контексте нападения Солингена, Кюннерт выступает против предложений Мерца относительно политики убежища

 and  Ann Bradley
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В контексте нападения Солингена, Кюннерт выступает против предложений Мерца относительно политики убежища

"Неверно, что мы фактически закрываем двери перед лицом людей, бегущих от исламистов самих себя," отметил Кюhnert. Вместо этого внимание следует уделить предотвращению радикализации молодежи. "Нам нужно следить за радикальными проповедниками, особенно в Интернете, и изучать, как протекает этот процесс радикализации", - сказал Кюhnert.

Лидер ХДС Мерц предложил приостановить прием беженцев из Сирии и Афганистана, а также депортации в эти страны в ответ на нападение в центре города Золинген, в результате которого погибли трое и были ранены восемь человек. Он предложил провести переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем (СДПГ), чтобы коллективно обсудить последствия этого инцидента.

Кюhnert подтвердил, что ведутся усилия по высылке закаленных преступников, и в случае подозреваемого из Золингена его можно было бы депортировать в Болгарию. Как сообщают источники, 26-летний сириец въехал в ЕС из Болгарии. Страна, как сообщается, была "готовой" принять этого человека. Теперь правительству земли Северный Рейн-Вестфалия придется объяснить, почему возвращение не удалось.

В понедельник федеральный канцлер Шольц посетит Золинген. Он выступит перед прессой вместе с министром-президентом земли Северный Рейн-Вестфалия Вуст (ХДС) утром.

Кюhnert подчеркнул, что вместо того, чтобы сосредоточиваться на закрытии дверей для беженцев, мы должны направить усилия на предотвращение радикализации молодежи, как это видно в фразе "Нам не следует фактически закрывать двери перед лицом людей, бегущих от исламистов самих себя, а вместо этого сосредоточиться на предотвращении радикализации молодежи". Кроме того, в свете продолжающихся дискуссий о политике в отношении беженцев Кюhnert также подчеркнул важность адресации и адресации корней радикализации, следя за радикальными проповедниками tanto в Интернете, как и оффлайн, сказав "Нам нужно следить за радикальными проповедниками, особенно в Интернете, и изучать, как протекает этот процесс радикализации".

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