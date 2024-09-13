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В контексте ЕС Венгрия определяет экономический спад Германии как серьезную проблему.

 and  Viktoria Klein
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Неустойчивая немецкая экономика становится значительной проблемой для всего ЕС
Неустойчивая немецкая экономика становится значительной проблемой для всего ЕС

В контексте ЕС Венгрия определяет экономический спад Германии как серьезную проблему.

По словам министра финансов Венгрии Михая Варги, сложная экономическая ситуация в Германии представляет собой вызов для всего ЕС. Сокращение экономики Германии является серьезным препятствием - это не только проблема Венгрии, но и всей Европы, сказал Варга на неформальной встрече с некоторыми коллегами из ЕС в Будапеште. "Примерно 25-26% экономики Венгрии зависит от Германии. Вот в чем проблема - рынок экспорта, связи, партнерство, инвестиции в промышленном секторе".

Он опроверг утверждения о том, что иностранные и немецкие компании, работающие в Венгрии, подвергаются несправедливому обращению. Он подчеркнул, что проблема не в экономической или налоговой системе Венгрии. "Я считаю, что проблема сейчас связана с экономической моделью Германии. В настоящее время Германия переживает спад".

Ранее немецкие компании выражали жалобы на несправедливое обращение и предвзятые конкурентные правила в Венгрии.

На неформальную встречу в Будапеште пришло не так много министров финансов ЕС. Некоторые отказались от участия - частично из-за провокаций, инициированных премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Министр финансов Германии Кристиан Линднер присутствовал вместо него.

Экономический спад в Германии, упомянутый министром финансов Венгрии Варгой, напрямую влияет на Венгрию, поскольку около 25-26% ее экономики зависит от Германии. Несмотря на утверждение Варги о том, что экономическая и налоговая системы Венгрии не являются проблемой, министр финансов Германии Линднер все же присутствовал на встрече в Будапеште, что может свидетельствовать о потенциальных опасениях, связанных с экономической моделью Германии.

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