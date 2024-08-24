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Федеральные земли ГерманииНовостиВторая Бундеслига

В конкурсе Мюнстера Кайзерслаутерн выходит победителем.

 and  John Stellmacher
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Встреча между Мюнстером и Кайзерслаутерном была редкой возможностью.
Встреча между Мюнстером и Кайзерслаутерном была редкой возможностью.

- В конкурсе Мюнстера Кайзерслаутерн выходит победителем.

Вторая команда 1. FC Кайзерслаутерн одержала вторую победу в сезоне, благодаря позднему голу Рagnar Ache. В гостях у Preußen Münster, Красные Дьяволы одержали победу со счетом 1-0 (1-0), нанеся Preussen Münster второе поражение в сезоне. Ache забил головой с углового в 86-й минуте перед 12,422 зрителями на переполненном Preußenstadion, превратив, казалось бы, ничейный результат в победу.

С самого начала обе команды боролись в жаркую погоду, редко удерживая мяч и создавая мало моментов. Jannik Mause из Кайзерслаутерна не забил в первом тайме, как и Marc Lorenz из Preussen Münster.

Кайзерслаутерн продолжает борьбу

Во втором тайме хозяева усилили свои усилия. Выстрел Joel Grodowski с 18 ярдов был парирован вратарем FCK Julian Krahl. Krahl также сумел отразить свободный удар от Lorenz. В то же время, Jannis Heuer выбил мяч с линии ворот в последний момент, чтобы не дать Etienne Amenyido забить. Кайзерслаутерн редко угрожал в атаке, единственной опасностью в штрафной Preussen Münster был Mause. Гол Ache стал неожиданностью.

Мюнстер все еще ждет своей первой победы после возвращения во вторую лигу. Одновременно, 1. FC Кайзерслаутерн остается непобежденным в своем третьем матче сезона и лидирует в таблице с семью очками в высшем дивизионе.

Кампания Кайзерслаутерна во Второй Бундеслиге продолжает показывать многообещающие результаты, строя на второй победе в лиге. Несмотря на возвращение Мюнстера во Вторую Бундеслигу, они все еще не смогли одержать свою первую победу, продолжая борьбу в дивизионе.

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