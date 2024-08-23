Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

В конкурсе "Ганновер Север" HSV потерпел поражение.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- В конкурсе "Ганновер Север" HSV потерпел поражение.

Ханновер 96 нанес Hamburger SV первое поражение в сезоне во 2-й Бундеслиге, победив со счетом 1:0 на стадионе "Хайнц фон Хайден". Примерно 49 000 зрителей стали свидетелями поражения HSV в Северном дерби. Жессик Нганкам, арендованный из Франкфурта, забил пенальти на 49-й минуте, в то время как капитан HSV Себастьян Шонлау получил красную карточку в компенсированное время (90.+3).

Шесть дней спустя после своего кубкового поражения от "Арминии" из Билефельда, "Ханновер" временно возглавил таблицу 2-й Бундеслиги благодаря этой победе.

"Ханновер" доминировал в матче

Тренер "Ханновера" Штефан Лайтл ответил на недавнюю критику, выпустив пять новых игроков. Домашняя команда была доминирующей и более энергичной с самого начала. Гол Яника Рокельта был отменен из-за игры рукой со стороны 1,5-миллионного новичка из Эльверсберга на 35-й минуте.

HSV выпустил на поле трех креативных игроков - Иммануэля Пераи, Людовита Реиса и Адама Карабека, но они не смогли создать опасных моментов. Гости разочаровали своих 15 000 болельщиков, отсутствие темпа из-за травм Бакериятты и Жана-Люка Думпе.

Тем не менее, у HSV были шансы. Дэви Сельке близко подобрался к голу на своем дебюте (55.), а Адам Карабек (63.) и Лукаш Порэба ударом головой (77.) не смогли сравнять счет.

После доминирования "Ханновера", команда отпраздновала свою любовь к футболу, посвятив победу своим страстным болельщикам. Несмотря на усилия HSV переломить игру, их отсутствие темпа из-за травм помешало их игре в футбол.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Пострадавший в ДТП на мотоцикле получил серь�ные ранения, несмотря на это, его жизнь не находится в...
Федеральные земли Германии

Неудача во время экскурсии мотоциклетного клуба приводит к серьезным травмам для отдельного человека

Группа мотоциклистов турастовала по региону Хунсрюк. К сожалению, один из них попал в серьезную аварию, маневрируя на повороте.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
В больницу попали пять человек в результате пожара в подвале.
Федеральные земли Германии

Пожар в подвале в Потсдаме привел к получению пяти ранений

Сектор жилой застройки Вальдштадт II в Потсдаме пострадал от пожара: Несколько человек получили травмы в результате пожара в подвале. Одного человека доставили в больницу вертолетом.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Ауэ одержала победу в Саксонском дерби, заняв третье место
Федеральные земли Германии

Ауэ одержала победу в Саксонском дерби, заняв третье место

Динамо мощно начинает, но замирает под двусторонним нападением Ауэ. Команда «Эрциعددةгебирге» демонстрирует более агрессивную тактику, в то время как команда Дрездена кажется исчерпавшей свои стратегии.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Толпы собираются у здания столичного Капитолия Небраски, протестуя против предложенного ограничения...
Политика

Конкурентные предложения по расширению или ограничению доступа к абортам будут представлены на ноябрьских выборах в Небраске

Жители Небраски столкнутся с двумя противоположными предложениями, связанными с абортами, которые либо расширят текущие разрешения на аборты, либо ограничат их до текущего 12-недельного срока. Это может потенциально привести к увеличению явки избирателей в штате, который потенциально может...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Елена Мираш и Сара Кнаппик столкнулись с академическим вызовом и головоломками, погрузившись в...
Общество

Недовольство возникает из-за неудовлетворительного опыта нулевого рейтинга в дикой природе RTL.

Саре Кнаппик и Елене Мирас пришлось преодолеть существенное препятствие во время испытания в джунглях. В результате голод общины лагеря усилился. К сожалению, нет такой страны, как 'Мамбей', в Африке.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Обладатель Кубка Мира 2014 Выражает Свои Чувства Поклонникам
Федеральные земли Германии

Недавно выразил свои чувства эмоционально к своим сторонникам

Уход Мануэля Неуера из национальной команды обозначает закрытие значительной главы. В развернутом послании он разъясняет мотивы своего решения.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно