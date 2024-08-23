- В конкурсе "Ганновер Север" HSV потерпел поражение.

Ханновер 96 нанес Hamburger SV первое поражение в сезоне во 2-й Бундеслиге, победив со счетом 1:0 на стадионе "Хайнц фон Хайден". Примерно 49 000 зрителей стали свидетелями поражения HSV в Северном дерби. Жессик Нганкам, арендованный из Франкфурта, забил пенальти на 49-й минуте, в то время как капитан HSV Себастьян Шонлау получил красную карточку в компенсированное время (90.+3).

Шесть дней спустя после своего кубкового поражения от "Арминии" из Билефельда, "Ханновер" временно возглавил таблицу 2-й Бундеслиги благодаря этой победе.

"Ханновер" доминировал в матче

Тренер "Ханновера" Штефан Лайтл ответил на недавнюю критику, выпустив пять новых игроков. Домашняя команда была доминирующей и более энергичной с самого начала. Гол Яника Рокельта был отменен из-за игры рукой со стороны 1,5-миллионного новичка из Эльверсберга на 35-й минуте.

HSV выпустил на поле трех креативных игроков - Иммануэля Пераи, Людовита Реиса и Адама Карабека, но они не смогли создать опасных моментов. Гости разочаровали своих 15 000 болельщиков, отсутствие темпа из-за травм Бакериятты и Жана-Люка Думпе.

Тем не менее, у HSV были шансы. Дэви Сельке близко подобрался к голу на своем дебюте (55.), а Адам Карабек (63.) и Лукаш Порэба ударом головой (77.) не смогли сравнять счет.

После доминирования "Ханновера", команда отпраздновала свою любовь к футболу, посвятив победу своим страстным болельщикам. Несмотря на усилия HSV переломить игру, их отсутствие темпа из-за травм помешало их игре в футбол.

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