В Конго резко возросло число смертей от инфекции Mpox

Демократическая Республика Конго столкнулась с резким увеличением смертности от инфекций мокс. Министр здравоохранения Самуэль-Роже Камба сообщил в четверг, что с начала года от инфекции умерли 548 человек. Авторитеты зафиксировали в общей сложности 15 664 подозрительных случаев заражения. Почти две недели назад Агентство здравоохранения Африканского союза (Африка CDC) сообщило о 455 смертельных случаях и 14 479 случаях заражения в 25 из 26 провинций Конго. Сейчас все провинции центральной африканской страны пострадали от вспышки мокс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самую высокую степень тревоги в среду из-за распространения вируса мокс в Африке, объявив его "международной озабоченностью в области общественного здравоохранения" наравне с коронавирусом SARS-CoV-2. Африканский союз уже объявил "континентальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения" накануне.

Эксперты особенно обеспокоены вирусом 1b, который в настоящее время циркулирует в Конго и некоторых других африканских странах. Типичными симптомами инфекции с вариантом 1b являются кожные высыпания по всему телу. При более легких вариантах высыпания ограничены отдельными частями тела, такими как рот, лицо или гениталии. Помимо пустул, также типичным симптомом заболевания является лихорадка.

Вирусы мокс изначально были распространены в основном в грызунах в Западной и Центральной Африке. Они были впервые обнаружены в 1970-х годах в Заире, ныне Демократической Республике Конго. Передача от человека к человеку также возможна при тесном контакте, например, во время секса.

В мае 2022 года подгруппа 2b заболевания, известного десятилетиями как осповакцина, также распространилась за пределы Африки, в основном в Европе. В основном пострадали мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами. ВОЗ также объявила тогда о международной озабоченности в области общественного здравоохранения, которая завершилась в мае 2023 года. Однако подгруппа 2b существенно менее опасна, чем ныне распространяющаяся группа 1b.

Из-за ухудшающейся вспышки мокс все провинции Демократической Республики Конго теперь пострадали. Соответственно, все они находятся под угрозой и требуют усиления мер здравоохранения для предотвращения распространения. Ранее Агентство здравоохранения Африканского союза сообщило о 455 смертельных случаях и 14 479 случаях заражения в 25 провинциях, но теперь, с распространением на все провинции, число пострадавших людей потенциально значительно возросло.

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