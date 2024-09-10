В Колумбии наблюдается беспрецедентный рост убийств активистов защиты окружающей среды.

В 2023 году, по данным НПО Global Witness, в мире погибло примерно 196 экологических активистов. Латинская Америка оказалась регионом, где наиболее опасно выступать за сохранение окружающей среды и права на землю. В этом регионе произошло 85% всех таких случаев в прошлом году, при этом большинство инцидентов произошло всего в четырех странах: Колумбии, Бразилии, Гондурасе и Мексике.

Колумбия зафиксировала наибольшее количество убийств экологических активистов за всю историю, с 79 задокументированными случаями. В Бразилии погибли 25 человек из-за своей активистской деятельности. Маленькая страна Гондурас имела самую высокую в мире смертность среди экологических активистов на душу населения, что трагично включало отца и его 15-летнего сына.

Филиппины остаются самым опасным для экологических активистов государством в Азии, что привело к 17 смертельным случаям в прошлом году. Также наблюдался рост числа похищений активистов в регионе. В Африке Global Witness подтвердила четыре убийства экологических активистов, но настоящие цифры, скорее всего, выше из-за ограниченного доступа к информации.

Критика строгого надзора и наказаний на Западе

Global Witness выразила обеспокоенность растущей тенденцией жесткого надзора и карательных мер в отношении экологических и климатических протестов в ЕС, Великобритании и США. Активисты, базирующиеся в Европейском Союзе, подвергаются "тяжелому уровню надзора", в то время как штрафы за протестную деятельность были увеличены в Великобритании и США.

Global Witness призвала правительства во всем мире принять "решительные меры" для защиты экологических активистов, которые играют жизненно важную роль в продвижении общего блага. Автор отчета Лаура Фуронес подчеркнула, что такие случаи недопустимы и не могут быть оправданы.

Лидирующие позиции в убийствах экологических активистов по-прежнему занимает Южная Америка, где более 80% глобальных случаев произошло в 2023 году. В частности, Бразилия и Колумбия столкнулись с значительной потерей жизни среди активистов, выступающих за сохранение окружающей среды.

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