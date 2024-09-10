В Колумбии беспрецедентные случаи ликвидации активистов по защите окружающей среды

В 2023 году, по данным некоммерческой организации Global Witness, в мире погибли примерно 196 защитников окружающей среды. Самым опасным регионом для людей, защищающих природу и права на землю, остается Латинская Америка, где произошло около 85% всех инцидентов. Большинство из них произошло в Колумбии, Бразилии, Гондурасе и Мексике.

Колумбия зафиксировала рекордное число убийств экологических активистов - 79 человек за год, что является самым высоким показателем с 2012 года. В Бразилии были убиты 25 человек, а Гондурас имеет самый высокий уровень убийств среди экологических активистов, в том числе отца и его 15-летнего сына.

Филиппины остаются самым опасным местом для экологических протестующих в Азии, где погибли 17 человек в 2023 году. Также растет число похищений активистов в этом регионе. В Африке зафиксировано четыре убийства экологических активистов, но реальное число, скорее всего, гораздо выше из-за ограниченного доступа к информации.

Global Witness выразила обеспокоенность ростом жесткого наблюдения и наказания экологических и климатических протестующих в ЕС, Великобритании и США. Активисты в ЕС теперь подвергаются "избыточному" уровню наблюдения, а штрафы за протесты были увеличены tanto в Великобритании, как и в США.

Global Witness призвала правительства во всем мире принять немедленные меры для защиты экологических активистов, которые играют важную роль в продвижении общего блага. "Мы не можем позволить себе и не должны терпеть больше потерь жизней", - заявила автор отчета Лаура Фуронес.

ЕС, Великобритания и США критикуются Global Witness за избыточное наблюдение и увеличение штрафов для экологических и климатических протестующих. Комиссия, входящая в ЕС, призывается вмешаться и защитить экологических активистов, так как они играют важную роль в продвижении общего блага и сохранении нашей окружающей среды.

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