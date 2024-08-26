- В Кемнице, человек находится в полиции после насильственного вторжения в дом.

Власти выдали ордер на арест мужчины, подозреваемого в проникновении в квартиру пожилой женщины в Кемнице и причинении ей вреда. Сейчас он находится под стражей, согласно полицейским отчетам. Также есть сомнения в его настоящей личности, что требует дальнейших расследований для уточнения этого вопроса. Сообщается, что в субботу вечером этот человек якобы проник в квартиру 89-летней женщины через открытое окно, ударил ее, когда она спала в кровати. Женщина позвала на помощь, что привлекло внимание соседа, который прибежал на помощь и тоже получил травмы.

Подозреваемый пытался скрыться в ближайшем многоквартирном доме и силой проник в квартиру. Однако жильцы оказали сопротивление и смогли вытолкнуть его в коридор. Когда он пытался силой проникнуть в третью квартиру, его задержали полицейские. 89-летнюю женщину доставили в больницу для медицинского осмотра.

Ордер на арест подозреваемого был выдан в Кемнице, где якобы произошло это происшествие. После задержания полицией он был заключен под стражу в том же городе.

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