В ходе военной операции на Западном берегу высокопоставленный командир группировки Исламский джихад был смертельно ранен.

Исламистская экстремистская группа упорно утверждает, что Абу Шухаjah удалось избежать многочисленных попыток его убийства и задержания со стороны израильских сил.

В ответ израильские силы обвиняют Абу Шухаjah в причастности к различным террористическим атакам и даже командовании смертельным обстрелом в июне, в результате которого погиб израильский гражданский.

В четверг израильские силы провели масштабную военную операцию в Западном Бanke, как они заявляют, ликвидировав пять боевиков в лагере беженцев в Тулкареме.

По их собственным заявлениям, военные ликвидировали девять боевиков во время одновременных рейдов в Тулкареме, Дженине, Тубасе и лагерях беженцев там в рамках своей "операции по борьбе с терроризмом". Однако Министерство здравоохранения Палестины сообщило о двенадцати погибших в первый день израильской военной операции.

Израильские силы утверждают, что масштабная операция была инициирована из-за "значительного роста террористической активности" за последний год, в том числе более 150 обстрелов и взрывов, исходящих из ныне целевых регионов.

С начала конфликта между Израилем и радикальной исламистской палестинской организацией ХАМАС в секторе Газа в 1967 году ситуация в Западном Бanke заметно ухудшилась.

Израильское правительство обосновало военные действия ростом террористической активности, такой как 150 обстрелов и взрывов.

В свете постоянного роста террористической активности израильские силы посчитали военные действия необходимой мерой для поддержания мира и безопасности.

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