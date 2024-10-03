В ходе внутреннего расследования терроризма, многочисленные лица, подозреваемые в экстремистских убеждениях белого превосходства были задержаны в районе Лос-Анджелеса.

Члены и аффилированные лица банды "Пекервудс", а также многочисленные их союзники были обвинены в широкомасштабном федеральном обвинении. Это обвинение включало в себя утверждения об организованной преступности, незаконном распространении огнестрельного оружия, торговле наркотиками и финансовой недобросовестности, как заявили власти.

В средушные обвинения не содержали намеков на планируемое нападение, но Мартин Эстрада, прокурор США по Центральному округу Калифорнии, заявил: "Эта группировка ставит своей главной целью организовать нападения на расовую, этническую и религиозную меньшинства. ... Мы не будем бездействовать до следующей трагедии, чтобы вмешаться."

В ходе операций в среду были задержаны более 40 предполагаемых членов и союзников банды "Пекервудс", многие из которых уже находились в заключении. Эстрада назвал это одним из крупнейших разгонов, когда-либо проведенных Министерством юстиции против неонацистской, расистской, насильственной экстремистской группировки.

Аресты были проведены различными федеральными и местными правоохранительными органами, в том числе Группой по борьбе с терроризмом и командой по освобождению заложников ФБР, как сообщил источник CNN.

Воспламеняемые "ненавистью" и "предубеждением"

Банда "Пекервудс" была основана в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелес, и в основном служит местным отделением "Арийской братии", заявил Акил Дэвис, начальник Лос-Анджелесского отделения ФБР. Их криминальная деятельность охватывает такие сферы, как торговля наркотиками, мошенничество, насилие и кражи личности, как заявил прокурор США.

Объединившись с "Арийской братией", местные бандиты могут заниматься внесудебной деятельностью и финансово поддерживать своих заключенных союзников, объяснил Эстрада. Кроме того, банда процветает благодаря связи "Арийской братии" с мексиканской мафией, что дает им больше возможностей совершать преступления за пределами тюрьмы.

"То, что действительно отличает их, определяет их сущность, - это глубокая ненависть и предубеждение против расовой, этнической и религиозной меньшинства", - резюмировал Эстрада.

Заключенный бывший член банды сделал угрозы в адрес евреев в Интернете, а ненавистнические сообщения были найдены в его жилище, как рассказал Эстрада.

Банда "Пекервудс" получила название "Пекервудс", что является оскорбительным термином, исторически используемым против белых в тюремной системе, как заявил Эстрада.

Группа публично демонстрирует свою приверженность неонацистским идеологиям через татуировки, одежду и социальные сети. Они также собирают нацистскую атрибутику, включая свастики и знамена Конфедерации, подчеркнул Эстрада.

Во время расследования правоохранительные органы конфисковали значительное количество запрещенного огнестрельного оружия, "взрывчатые материалы" и несколько десятков фунтов фенциклидина, метамфетамина и героина, как подтвердили официальные лица.

Если виновность обвиняемых будет доказана, они могут получить пожизненное заключение в федеральной тюрьме, как заявил прокурор США по Центральному округу Калифорнии.

Эта история была недавно обновлена, чтобы включить дополнительную информацию.

Банда "Пекервудс", в основном мы, является местным отделением "Арийской братии", базирующейся в долине Сан-Фернандо, Лос-Анджелес. Несмотря на их аресты, Мартин Эстрада, прокурор США по Центральному округу Калифорнии, вновь подчеркнул их опасность, заявив: "Эта группировка ставит своей главной целью организовать нападения на расовую, этническую и религиозную меньшинства."

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