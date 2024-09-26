В ходе смертельного ареста чернокожего водителя Рональда Грина, прокуроры Луизианы решили отклонить самое серьезное обвинение.

Разрабатываемое всего за месяц до суда над Кори Йорком, это еще одно ухудшение в деле, которое началось в 2022 году с обвинением пяти офицеров в различных правонарушениях после жестокого избиения и применения перцового спрея по отношению к Грину в результате высокоскоростной погони.

В настоящее время только двое лиц все еще предстают перед судом. Йорк и еще один офицер теперь сталкиваются с множеством обвинений в халатности, что уменьшает вероятность значительного тюремного заключения для членов, первоначально вовлеченных в смертельный инцидент, который первоначально был приписан аварии.

Узнав о последнем снятии обвинения в смерти Грина, Мона Хардин, его мать, выразила свой гнев в адрес Ассошиэйтед Пресс. Она сетовала: "Все это началось с лжи и прикрытия, и закончится тем же самым". Она добавила: "У вас есть так много доказательств, но никто не хочет быть тем, кто указывает пальцем на убийц-полицейских". Дело, сказала она сквозь слезы, было трагедией, с убийцами ее сына, избегающими настоящей ответственности.

Джон Белтон, окружной прокурор Параши, заявил, что несмотря на то, что Большое жюри предъявило Йорку обвинение в неосторожном убийстве, доказательства "не соответствовали стандарту ‘за предельно разумным сомнением’, необходимому для получения обвинительного приговора на суде". Кроме того, он снял обвинение в халатности с Йорка из-за сомнений в применении перцового спрея к Грину после того, как он был закован в наручники.

Майк Смалл, адвокат Йорка, выразил уверенность в том, что обвинения против его клиента будут сняты на предстоящем суде 28 октября. Он подчеркнул: "Я уверен, что когда жюри посмотрит на эти видео, они не увидят никакого незаконного прикосновения к Роналду Грину со стороны Кори Йорка".

Смерть Грина в мае 2019 года вызвала широкое общественное негодование и была одним из нескольких случаев жестокого избиения черных мужчин в Луизиане со стороны государственных troopers, что побудило Министерство юстиции США начать всеобъемлющее расследование прав человека в отношении полиции штата.

Однако последнее снятие подчеркивает недостатки в деле, которые также побудили Министерство юстиции отказаться от предъявления обвинений. Несмотря на годы расследования, федеральные и государственные власти не смогли установить точную причину смерти Грина во время ареста.

Государственные прокуроры выражали сомнения в возможности предъявления обвинения в неосторожном убийстве в свете результатов вскрытия, которые указали на "осложнения от употребления кокаина" среди других факторов, способствовавших смерти Грина. К ним относятся неоднократное использование электрошокеров, "физическая борьба, положение лицом вниз, травмы от ударов и сдавливание шеи". Однако судебно-медицинский эксперт в Арканзасе отказался указать какой-либо конкретный фактор или факторы, приведшие к смерти Грина.

С самого начала дело было окутано тайной. Чиновники сообщили родственникам Грина, что он умер в результате дорожной аварии в конце высокоскоростной погони возле Монро. Этот счет был быстро оспорен врачом отделения неотложной помощи, который наблюдал за избитым и израненным телом Грина. Несмотря на это, в заключении коронера причиной смерти Грина была указана автомобильная авария, а в отчете о дорожно-транспортном происшествии полиции штата не было упомянуто применение силы troopers. Прошло 462 дня, прежде чем полиция штата начала внутреннее расследование.

В течение этого периода чиновники, в том числе бывший губернатор Джон Бел Эдвардс, воздерживались от публикации видеозаписей с камер тела Грина во время ареста. Это изменилось в 2021 году, когда Ассошиэйтед Пресс получила и опубликовала подавленные видеозаписи, показавшие, как troopers жестоко обращаются с Грином, даже когда он, казалось, поднимает руки, умоляя о милосердии, и плачет: "Я твой брат! Я боюсь!"

Troopers неоднократно подвергали Грина ударам электрошокеров, прежде чем он смог выйти из машины, один trooper повалил его на землю, взял в захват и ударил по лицу. Один trooper использовал фонарик, чтобы ударить Грина по голове, и похвастался своей жестокостью по отношению к Грину. Этот trooper, Крис Холлингсворт, считался наиболее виновным среди шестерых офицеров, замешанных в инциденте. Холлингсворт погиб в результате высокоскоростного ДТП в один автомобиль вскоре после того, как узнал о своей предстоящей отставке.

Йорк также сыграл значительную роль в аресте. Его поймали на видео, когда он толкал тело Грина на землю в течение длительного времени и неоднократно приказывал ему "заткнись" и "лежи на своем чертовом животе, как я сказал тебе!". Эксперты по применению силы выразили обеспокоенность тем, что такой тип фиксированного удержания мог потенциально ограничить дыхание Грина, а инструктор по применению силы полиции штата назвал действия troopers "пыткой и убийством".

В течение многих лет Хардин путешествовала, отстаивая справедливость в смерти своего сына, и поклялась не хоронить его прах, пока не добьется этого. Теперь она задается вопросом, придет ли этот день когда-нибудь. "Я ненавижу, что мой сын - один из многих других", - сказала она. "Есть многое, что можно было бы исправить в Луизиане, но это никогда не будет исправлено из-за решений, подобных этому".

В нынешней ситуации семья и сторонники Рональда Грина чувствуют разочарование, так как последнее снятие обвинений с Кори Йорка и других офицеров, участвовавших в аресте Грина, ставит под сомнение возможность настоящей ответственности, что затрагивает всех, кто отстаивал справедливость. Продолжающаяся секретность вокруг дела Грина и отсутствие существенного осуждения офицеров, участвовавших в этом, оставили Мону Хардин, мать Грина, разочарованной и задающейся вопросом, придет ли когда-нибудь справедливость для ее сына.

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