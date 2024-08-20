В ходе протестов в прошлом учебном году были задержаны множество студентов Колумбии, многие из которых планировали возобновить учебу этой осенью.

Множество студентов, задержанных весной и временно отстраненных от занятий, вскоре вернутся в кампус и примут участие в дисциплинарных слушаниях, согласно недавнему отчету Конгрессмена, расследующего обращение университета с делами об антисемитизме.

Среди них есть те, кто был задержан во время протестов в конце апреля, когда полиция была вызвана для разгона университетских лагерей, а также те, кто баррикадировался внутри Хэмилтон-холла, кампуса, который также был занят во время студенческих волнений в 1968 году.

Отчет показывает, что из 40 студентов, первоначально задержанных полицией Нью-Йорка 18 апреля, только двое все еще отстранены. Остальные 38 студента находятся в хорошем положении и ждут слушаний, из которых 17 находятся на дисциплинарном надзоре. Все обвинения против них были сняты.

Два десятка студентов были арестованы за занятие Хэмилтон-холла 30 апреля. Из них четверо все еще находятся в дисциплинарных проблемах, трое из которых временно отстранены, а один находится под надзором после предыдущего слушания.

Отчет был выпущен после запроса информации о студентах от комитета Палаты представителей по образованию и трудоустройству, который является частью более широкой инициативы республиканцев по борьбе с антисемитизмом на колледжах и в элитных учреждениях.

Председатель комитета по образованию, республиканец Вирджиния Фокс, осудила действия Колумбийского университета в пресс-релизе, заявив: "Бессердечная администрация Колумбии выбрала поднять белый флаг сдачи, предложив карту 'отпущения' тем, кто участвовал в протестах. Нежелание университета взять на себя ответственность за нарушение университетских правил и закона является позорным и неприемлемым".

Фокс также критиковала мягкость университета по отношению к студентам, которые участвовали в незаконных действиях, таких как проникновение в здания кампуса и создание антисемитской враждебной среды.

Колумбийский университет в ответ заявил, что дисциплинарный процесс для нескольких студентов все еще продолжается, в том числе тех, кто был арестован во время беспорядков. Университет также работает над ускорением этого процесса из-за большого количества нарушений.

Официальные лица университета подтвердили свою приверженность искоренению антисемитизма и всех форм дискриминации, пообещав принять постоянные и конкретные меры, чтобы создать на кампусе среду, в которой каждый член сообщества чувствует себя ценным и процветает.

В прошлом академическом году Колумбия была в центре про-палестинских студенческих демонстраций. Однако такие протесты распространились на многие университеты по всей стране. Большинство из них оставались мирными, но некоторые переросли в насилие и нарушили академическую деятельность. Некоторые еврейские и мусульманские студенты сообщили о запугивании, преследовании или физическом насилии.

Варвары, такие как Йель и Браун, очистили свои кампусы, в то время как другие погрузились в хаос. Отмены занятий произошли в UNC Chapel Hill, где были задержаны десятки человек. В Florida State University, по крайней мере, пятеро протестующих были арестованы, а на различных кампусах полиция задержала более 1000 человек.

Колумбия, как сообщается, разрабатывает план на предстоящий семестр, сосредоточившись на потенциальных протестах, особенно во время годовщины терактов 7 октября в Израиле. Меры безопасности усилены строгим доступом на кампус, ограничивающим доступ только тем, у кого есть действительные удостоверения личности Колумбийского университета. Кроме того, некоторые входные точки временно закрыты.

Возобновление занятий и участие в дисциплинарных слушаниях для отстраненных студентов является важным аспектом их академического пути. Несмотря на мягкость по отношению к студентам, участвовавшим в незаконных действиях, Колумбийский университет остается приверженным искоренению антисемитизма и всех форм дискриминации на кампусе.

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