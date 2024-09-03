В ходе наступления на Полтаву боевики наземных войск понесли многочисленные потери.

Как начинается новый учебный год в России, специалисты прогнозируют значительный рост государственной промывки мозгов среди учащихся. Время, выделенное на то, что можно считать "кремлевской пропагандистской индоктринацией", ожидается более чем удвоиться в этом году, достигнув примерно 1300 часов. Об этом сообщило онлайн-платформа "Агентство", на которой базируются оппозиционные российские журналисты. Владимир Путин, лидер Кремля, неоднократно призывал школы прививать чувство патриотизма у детей как можно раньше и в больших количествах. Однако поощрение критического мышления не приветствуется. По данным "Агентства", общее количество школьных часов, посвященных продвижению кремлевской точки зрения на различные темы, такое как история, конфликт на Украине и традиционные семейные и общественные ценности, может варьироваться в зависимости от класса. Однако более 1300 из 11 000 школьных часов потенциально могут использоваться для пропаганды, как указало "Агентство".

С другой стороны, на Украине происходит смена руководства в Ukrenergo, операторе электросетей страны. Совет директоров государственной компании проголосовал за увольнение главы в понедельник, как сообщил председатель совета директоров Володмир Кудрицкий на своей странице в Facebook. Сообщается, что официальной причиной увольнения является неспособность защитить украинскую электросеть от российских атак. Однако Кудрицкий опровергает это утверждение, заявляя, что он реализовал меры защиты и стал жертвой кампании по очернению, направленной на дискредитацию компании и, в конечном итоге, захват контроля над Ukrenergo. Кудрицкий не называет конкретных лиц, стоящих за кампанией.

Несколько членов украинского правительства подали в отставку. В их числе Олександр Камышин, министр стратегических отраслей, ответственный за производство военной техники во время войны с Россией. Камышин объявил, что продолжит свою работу в оборонной сфере, но в другой должности. Кроме того, министр юстиции Денис Малюська и министр окружающей среды Руслан Стрилец подали в отставку.

Русская ракета поразила Полтавскую область на Украине, в результате чего погибли по меньшей мере 47 человек. По данным Украины, две ракеты разрушили здание, используемое Военным институтом связи в Полтаве, как объявил президент Украины Владимир Зеленский на Telegram. В результате атаки пострадало более 200 человек.

Канцлер Германии Олаф Шольц встречается в Берлине с недавним освобожденным критиком Кремля Владимиром Кара-Мурзой. Шольц выразил восхищение силой и мужеством Кара-Мурзы в борьбе за демократическое будущее России, заявив, что он сыграл решающую роль в его освобождении в августе в результате обмена пленными.

Британская разведслужба считает, что Россия готовит дополнительные оборонительные сооружения для Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом. Россия установила барьеры из плавучих и затопленных барж, разместила морские мины, установила дымовые генераторы и увеличила количество систем ПВО в районе. Кроме того, ведется строительство сооружения параллельно мосту, которое может служить дополнительным однополосным мостом или барьером для защиты от украинских военно-морских беспилотных летательных аппаратов.

Министерство обороны Украины представило новый бронетранспортер (БТР) для использования украинскими силами. Кхорунжий, названный в честь казачьего военного звания "знаменосец", разрабатывался в течение некоторого времени. Последнее объявление указывает на то, что в ближайшее время будет развернуто гораздо больше единиц этой техники, что существенно укрепит вооружение украинской армии.

Эстония и Литва критикуют Монголию за прием российского президента Владимира Путина. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сожалеет, что монгольское правительство приняло решение принять Путина вместо его задержания, что существенно подрывает Международный уголовный суд и международную правовую систему. Он добавляет, что Монголия имела возможность внести свой вклад в прекращение войны России на Украине, но не воспользовалась этой возможностью. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис называет неприемлемым тот факт, что монгольское правительство проигнорировало обязательный ордер на арест Путина от Международного уголовного суда, считая это еще одним примером разрушения системы, основанной на международном праве.

Начался судебный процесс против француза, обвиняемого в шпионаже в России. В настоящее время не ясно, какие конкретные обвинения предъявлены этому лицу. Однако судебный процесс служит напоминанием о напряженности и недоверии между Россией и Западом.

Во французском работнике, работающем в швейцарской НГО, начинается судебный процесс в Москве с понедельника, обвиняемого в нарушении закона "о иностранных агентах". Суд постановил, что он должен оставаться под стражей как минимум до февраля следующего года. Лаурент Винисьер работал в качестве эксперта по России и бывшему Советскому Союзу в Центре гуманитарного диалога (ЦХД), НГО, занимающейся посредничеством и секретной дипломатией для предотвращения и разрешения международных конфликтов. Он был арестован в Москве в июне.

14:27: Германия планирует предоставить Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM

По данным источников в сфере безопасности, Германия планирует предоставить Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM. Правительство также планирует приобрести шесть дополнительных систем для своей армии.

13:58: Еще один российский вертолет Ми-8 разбился, сообщают СМИ

Российские СМИ сообщают о еще одном крушении российского вертолета Ми-8. По данным Алексея Цыденова в Telegram, вертолет совершил аварийную посадку в 85 км от Иркутска, в результате чего пострадали двое человек. Продолжаются спасательные операции с шестью людьми на борту. Сначала вертолет был объявлен пропавшим без вести после потери связи на границе Республики Бурятия и Иркутской области, как сообщает РИА Новости.

13:34: Зеленский: 41 погибших, 180 раненых в результате российского удара по Полтаве

Российский ракетный удар по центральному украинскому городу Полтаве унес жизни 41 человека и ранил более 180, сообщил президент Владимир Зеленский. В результате удара пострадали районы, прилегающие к школе и больнице, а часть здания Института связи была разрушена. Министерство обороны Украины сообщило, что враг использовал две баллистические ракеты. "Времени между тревогой и прибытием смертоносных ракет было так мало, что люди оказались в укрытии во время эвакуации". Спасатели смогли спасти 25 человек, в том числе 11, освобожденных из-под завалов.

13:12: США близки к соглашению о поставках Украине дальнобойных ракет

По данным инсайдеров, США близки к соглашению о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет, которые могут достичь глубоких территорий России. Однако правительству Киева придется ждать несколько месяцев, прежде чем missiles поступит, так как США необходимо решить технические вопросы, как сообщают несколько американских инсайдеров. Ожидается, что решение будет объявлено осенью. Речь идет о ракетах JASSM, которые являются обычными авиационными крылатыми ракетами средней и большой дальности, способными поражать наземные цели с воздуха. Поставка JASSM Украине существенно усилит ее стратегические возможности и даст преимущество над Россией.

12:43: Россия осуждает видного физика в деле о гиперзвуковых ракетах

Московский суд приговорил известного физика к 15 годам заключения в исправительном лагере по обвинению в "измене". Это последнее дело о научном сотруднике, обвиненном в разглашении государственной тайны. 57-летнего мужчину подозревают в разработке российских гиперзвуковых ракет, сообщают российские новостные агентства. Двое его коллег были арестованы по подозрению в измене. Группа из Института теоретической и прикладной механики (ИТАМ) в Новосибирске является одной из почти десятка научных групп, занимающихся этой технологией, которые были обвинены в измене Россией в последние годы. Мужчину арестовали в августе 2022 года. Мужчины обвиняются в "серьезных преступлениях", как сообщают источники в службах безопасности.

12:15: Торговля России с Индией удвоилась

Торговля России с Индией почти удвоилась в прошлом году, сообщил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка России, в интервью Reuters. Торговля между двумя странами достигла около 65 миллиардов долларов в 2023 году. Это в основном связано с тем, что Индия стала основным импортером российской нефти после введения Западом санкций в связи с военными действиями России в Украине. "В 2022 году интерес российских компаний к индийскому рынку существенно вырос, так как этот рынок является альтернативой", - сказал Попов. "Сегодня мы открываем рупиевые счета для российских клиентов. Мы не исключаем, что рупия может использоваться не только как средство платежа, но и как инструмент сбережений", - добавил он. Сбербанк обрабатывает платежи для около 70% всех российских экспортных поставок в Индию.

11:47: Путин приглашает Монголию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом в начале своей поездки в Монголию и пригласил его на предстоящий саммит БРИКС в России. "Ждем вашего визита", - сказал Путин российским новостным агентствам во время их беседы в столице Улан-Батор. Группа крупнейших развивающихся экономик, возглавляемая Россией и Китаем, соберется в конце октября в Казани, столице Татарстана. Путин сказал, что хотел бы обсудить экономическое сотрудничество во время своего визита в Монголию. Согласно сообщениям СМИ, планируемый газопровод "Сила Сибири 2", который Россия хочет построить до Китая, скорее всего, станет темой во время визита Путина в Улан-Батор. Трубопровод должен пройти через Монголию.

11:22: Россия усиливает ПВО в Белгородской области

Военные России развернули дополнительные системы ПВО в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России. Российская пограничная зона подвергается украинским контрнаступлениям уже некоторое время.

В течение ночи Россия нанесла удары по железнодорожным объектам в некоторых частях Украины, сообщают украинские источники. Пострадали регионы Сумская область на севере и Днепропетровская область в центральной-восточной части Украины, согласно национальной железнодорожной компании.

10:28 Обновление: Возможная окружение украинских войск в Покровске

В Донбассе российские войска угрожают окружить сотни украинских военнослужащих. Согласно "Forbes", российские войска продвинулись к Покровску, обходя украинские войска возле Мемрика и реки Вовча. Это движение России может привести к серьезным последствиям: если украинские войска не остановят продвижение врага к Укrainsku, они могут оказаться окруженными, как предупреждает Украинский центр стратегических исследований. Несколько украинских бригад якобы окружены южнее Покровска. Ходят слухи о возможном отступлении. Было бы мудро для них отступить, прежде чем российские войска заблокируют их маршруты снабжения и отступления, как предлагает проукраинская группа Conflict Intelligence Team. Хотя это отступление может уступить контроль над примерно 30 квадратными милями Russians, оно может спасти целые украинские батальоны в критический момент.

10:02 ISW: Российские войска восстановили позиции в КурскеПо данным Института изучения войны (ISW), российские войска восстановили утраченные позиции в Курске. Позиции вокруг Ольговки были возвращены, и считается, что украинские силы отступили от поселения. Российский военный блогер также сообщает о незначительных украинских продвижениях вблизи Погребок и Малой Локни (оба северо-западнее Суджи), но Россия ранее покинула эти места, чтобы избежать окружения. Кроме того, были зафиксированы повторяющиеся атаки на российские понтонные мосты через реку Сейм в районе Глушково.

09:30 Москва приветствует Путина несмотря на международный ордер на арестНесмотря на выданный международный ордер на арест, Владимир Путина встречают с почётом в соседней Монголии. Как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мюнц, это не только из-за геополитического положения Монголии между Россией и Китаем.

09:00 Уволен глава украинского оператора электросетейГлаву государственного оператора электросетей Украины "Укрэнерго" Володимира Ку德里цького уволили. Sources внутри компании сообщили украинскому телеканалу "Суспильне", что Кудрицкий не смог защитить энергетические объекты в условиях увеличения российских атак и плохо реализовал предыдущие решения и меры защиты. Кудрицкий также находится под следствием по обвинению в коррупции.

08:22 Украинские власти закрывают сети помощи призывникамС начала российского вторжения в Украину украинские власти обнаружили более 570 криминальных организаций, помогающих украинским мужчинам уклоняться от военной службы. Как сообщает "Киевский независимый", эти сети помогают мужчинам бежать за границу и предоставляют ложные медицинские справки для отсрочки от военной службы, цены варьируются от 7000 до 10000 долларов. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обычно запрещено покидать страну из-за возможной призывной кампании. В 2024 году правоохранительные органы ликвидировали более 200 таких сетей.

07:50 Оппозиционер видит Курскую операцию как "естественное бедствие"Российский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский находит любопытной российскую общественную перспективу на украинскую Курскую операцию. Он сказал "Тагесшпигелю", что россияне не видят украинское наступление как вражескую атаку, а скорее как "естественное бедствие". Недовольство российской общественности правительством и снижение рейтинга Путина являются следствием этой ситуации.

07:22 В результате российского удара по Сaporizhzhia погибли детиВ результате российского удара по городу Сaporizhzhia на юге Украины прошлой ночью погибли два человека, в том числе восьмилетний мальчик, сообщают украинские источники. Губернатор Иван Федоров Сaporizhzhia Облисть сообщил, что также погибла 38-летняя женщина, а 43-летний мужчина и 12-летняя девочка получили ранения, девочка сейчас в критическом состоянии. Здание было частично разрушено, и окружающие здания пострадали от взрыва и обломков.

06:58: Американские ученые указывают на потенциальный пусковой комплекс "супероружия" ПутинаДва американских ученых считают, что они определили потенциальный пусковой комплекс для ядерной ракеты "Буревестник" 9M370, которую российский президент Владимир Путин назвал "супероружием". Известная как SSC-X-9 "Скайфолл" в НАТО, эта ракета якобы неуязвима для американских систем ПРО. Используя фотографии со спутниковой организации, эти исследователи обнаружили строительный проект вблизи хранилища ядерных боеголовок, как сообщает Reuters. Расположенный примерно в 475 километрах к северу от Москвы, этот сайт считается секретным пусковым комплексом, на котором в настоящее время строятся девять пусковых установок. Отчет предполагает, что это место идеально подходит для крупной стационарной ракетной системы, и единственная крупная стационарная ракетная система, над которой они (Россия) в настоящее время работают, - это Скайфолл. Министерство обороны России и посольство в Вашингтоне не ответили на запросы комментариев.

06:30: После удара беспилотника Московский нефтеперерабатывающий завод частично приостановил работуМосковский нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефть" частично приостановил работу после пожара, вызванного, как сообщается, ударом украинского беспилотника, как сообщает Reuters. Источники сообщают, что был приостановлен блок Euro+, который составляет около 50% мощности завода. Ожидается, что производство возобновится в течение пяти-шести дней после завершения необходимых ремонтных работ. В прошлом году московский завод переработал 11,6 миллиона тонн сырой нефти, согласно Reuters. Масштаб ущерба объекту и его влияние на мощность переработки остаются неясными.

05:58: Ходорковский критикует западный подход к РоссииРоссийский оппозиционер и бывший олигарх Михаил Ходорковский критикует подход западных правительств к России. Ходорковский утверждает, что Запад совершает "несколько стратегических ошибок", продлевающих пребывание Путина у власти. "Запад должен публично признать, что он ведет войну с принимающими решениями", - заявил Ходорковский "Тагесшпигелю". Ошибочно считать Россию самой врагом и отождествлять принимающих решения с народом. Что касается конфликта в Украине, Ходорковский сказал: "Если бы Запад действовал сейчас так, как он действует с самого начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, война уже закончилась бы".

04:13: Зеленский: Возвращение Зaporizhzhia АЭС опасноПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщает о своих планах встретиться с главой МАГАТЭ в Киеве после визита Рафаэля Гросси в Запорожскую АЭС, как объявлено в посте в социальных сетях. К сожалению, на данном этапе конфликта нецелесообразно возвращать контроль над станцией Украине. "В настоящее время я не вижу такой возможности на поле боя, и любые возможные варианты опасны", - сказал Зеленский. Ранее Гросси объявил в Twitter о плане посетить станцию, чтобы "продолжать нашу поддержку и предотвратить ядерную катастрофу". Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находится под контролем России с ранних дней invasions 2022 года. Обе стороны обвиняют друг друга в обстреле объекта.

02:27: Минимум один погибший и трое раненых в результате ракетного удара по ДнепруПо меньшей мере, один человек погиб и трое получили ранения в результате ракетного удара России по центральному украинскому городу Днепру, как сообщает губернатор региона Сергий Лысак в Telegram. В результате атаки пострадали несколько жилых зданий в районе города. Информация не была независимо проверена.

23:55: Зеленский добивается одобрения дальнобойного оружия, упомянув ГерманиюПривлекая поддержку у фронта, президент Украины Владимир Зеленский вновь потребовал дальнобойное оружие во время встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом в Запорожье. Он подчеркнул необходимость ударов по целям в тылу России, а также поставку этого оружия. Россия частично оккупировала Запорожскую область, но не столицу региона. Обсуждались новые системы ПВО, в том числе Patriot с боеприпасами для расширения флота с истребителями F-16, а также дополнительные боеприпасы и оборудование, и дальнейшие санкции против России. Зеленский подчеркнул, что надеется на одобрение дальнобойного оружия и упомянул страны США, Великобритания, Франция и Германия. Сегодня Киев выражает больший оптимизм. Подробности остаются неизвестными.

22:13: Украина осуждает Монголию за прием Путина, требует последствийУкраина критикует правительство Монголии за прием президента России Владимира Путина, которого Международный уголовный суд обвиняет в военных преступлениях, и требует наказания для страны. Монголию обвиняют в оказании помощи Путину в уклонении от правосудия. Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тучинович выразил разочарование в Киеве. Этот акт делает Монголию соучастницей "военных преступлений" Путина. Путин посетил Монголию сегодня. "Мы будем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - сказал Тучинович. Отказ правительства Монголии исполнить ордер на арест Путина от МУС является серьезным ударом по МУС и международной системе уголовной юстиции, заявил спикер Министерства иностранных дел.

Президент России Владимир Путин был встречен почетным караулом в Монголии, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда (МУС). Позже в тот вечер Украина объявила о своих планах сотрудничать с союзниками, чтобы наложить "репрессии" на Монголию. МУС выдал ордер на арест Путина, обвинив его в незаконной депортации украинских детей в ходе текущего конфликта в Украине с февраля 2022 года. Обвинения против Путина активно поддерживаются Украиной, западным миром и активистами прав человека, которые требуют соблюдения. Путина тепло встретил почетный караул по прибытии в аэропорт Улан-Батора сегодня. Цель визита - отметить 85-ю годовщину победы советских и монгольских сил над Японией. Встреча между Путиным и президентом Монголии Ухнаа Хурэлсухом запланирована.

21:48 Обновление: Украинская армия впервые использовала "Жизнеспас" дрон против врага в КрымуКак сообщает украинская газета "Украинская правда", украинская армия впервые использовала украинский реактивный дрон "Жизнеспас" (переведенный с "Палianytsia") против российской военной цели на оккупированном Россией Крымском полуострове в августе. Стоит отметить, что это термин стал популярным среди украинцев для обозначения российских военных или диверсантов с начала широкомасштабного российского наступления.

Для получения более подробной информации об этой ситуации см. страницу Википедии.

Украинский конфликт продолжает влиять на международные отношения, и Германия планирует предоставить Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T. Между тем, в России есть опасения по поводу идеологической обработки студентов, и ожидается существенное увеличение времени, посвященного пропаганде Кремля в этом академическом году.

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