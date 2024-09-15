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В Харькове, Украина, в результате нападения на жилой дом пострадало более 30 человек.

Атака России на жилой дом в северной части Харькова, Украина, привела к по крайней мере 35 пострадавшим. Украинские власти опасаются, что под завалами многоэтажной жилой стуктуры могут находиться дополнительные люди, как сообщалось в воскресенье.

 and  Lauren Adams
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В Харькове, Украина, 15 сентября 2024 года пожарные боролись с пожаром, который произошел после...
В Харькове, Украина, 15 сентября 2024 года пожарные боролись с пожаром, который произошел после российской авиационной атаки на высотный жилой комплекс.

В Харькове, Украина, в результате нападения на жилой дом пострадало более 30 человек.

Три юных жителя среди пострадавших, когда управляемая авиабомба поразила 12-этажное здание в Харькове, согласно Олегу Синегубову, главе военной администрации города, были несовершеннолетними.

Не менее 14 человек были госпитализированы в результате нападения, один человек считается пропавшим без вести.

"Возможно, есть люди, засыпанные под завалами", - заявил Синегубов. "Операция по спасению и ликвидации продолжается".

Один житель отказался покидать свой дом без своей собаки, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. "Каждая жизнь важна для наших спасателей, поэтому они эвакуировали и человека, и его питомца из задымленного квартиры на 12-м этаже", - добавил он.

Видео, опубликованное министром в социальных сетях, показывает, как собаку поднимают на крышу здания с помощью одного из спасательных кранов.

Авиаудар вызвал пожар на девятом этаже. Три жилых дома были полностью уничтожены. Многие автомобили были повреждены, и разбито множество окон из-за удара.

"Жители эвакуируются. Специальные, гуманитарные, международные и украинские организации управляют ситуацией", - объявил Синегубов.

"Это гражданская инфраструктура", - заявил Дмитро Любинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека. "Россия массово нарушает права человека и гуманитарное право. Реакция должна быть немедленной".

Харьков находится недалеко от российской границы и испытывает частые атаки со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал союзников предоставить дополнительную военную помощь после нападения.

"Мир должен помочь нам защититься от российской военной авиации и многочисленных управляемых авиационных бомб, которые ежедневно уносят жизни украинцев", - сказал он в воскресенье в социальных сетях.

"Этот террор можно прекратить. Но чтобы прекратить его, нужно преодолеть страх принимать твердые, объективно необходимые решения. Только решительность может привести к справедливому окончанию этой войны. Решительность - это лучшая защита от террора", - заявил он.

Ранее украинские власти сообщили о жертвах российских атак в течение суток - девять человек, в том числе мужчину и женщину старше 60 лет, погибших в Одессе.

Зеленский заявил, что за последнюю неделю "россияне запустили около 30 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 300 ударных дронов против Украины".

Авиаудар в Харькове, осужденный Дмитром Любинецом, уполномоченным Верховной Рады по правам человека, не только наносит ущерб Украине, но и нарушает международное гуманитарное право, являясь примером того, как Россия нарушает права человека в Европе.

В свете этих непрерывных атак президент Украины Владимир Зеленский призывает мир помочь защититься от российской военной авиации и ежедневных управляемых авиационных бомб, представляющих угрозу всему миру.

Помощь оказывается пожилым человеку после российской авиационной атаки, которая поразила высокий жилой дом в Харькове, Украина, 15 сентября 2024 года.
Пожарные команды сталкиваются с адом после взрыва, вызванного бомбежкой Российской авиации в высотном блоке квартир в Харькове, Украина, 15 сентября 2024 года.

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