- В Харькове, российская авиация наносит многочисленные жертвы и раненых.

В результате российского авиационного удара по украинскому городу Харьков на севере погибли не менее 4 человека, в том числе 14-летняя девочка. По словам военного губернатора Харькова Олега Синегубова, более 28 человек получили ранения, и это число, скорее всего, увеличится. Направленные авиационные бомбы поразили различные цели, в том числе 12-этажное жилое здание, которое частично обрушилось, как сообщается в официальных заявлениях.

"Эту ситуацию можно было бы предотвратить, если бы наши силы обороны имели возможность уничтожать российские военные самолеты на их базах", - написал в телеграмм-посте президент Украины Владимир Зеленский. Он вновь подчеркнул важность получения дальнобойного западного оружия для ударов по целям на территории России в свете разрушений.

Взрывы произошли в нескольких районах бывшей второй по величине города Украины. По данным правительства, среди пострадавших есть дети. Харьков, расположенный всего в 30 километрах от российской границы, неоднократно подвергался российским атакам. В начале invasions, инициированной главой Кремля Владимиром Путиным, российские солдаты также пытались захватить Харьков, но безуспешно.

Зеленский продолжил, сказав, что усиление противовоздушной обороны является приоритетом. По словам Киева, для защиты своих городов необходимо нейтрализовать российскую угрозу. Удары по военным аэродромам в тылу России являются важными, где базируются бомбардировщики и истребители. Зеленский почти каждый день призывает Запад разрешить использование оружия для ударов по территории России. На данный момент действуют ограничения, но страна также использует свои собственные дроны и ракеты для атак. Украина защищает себя от российского вторжения с помощью западной военной помощи уже более двух с половиной лет.

Война привела к тому, что Харьков неоднократно подвергался российским атакам, так как город расположен близко к российской границе. Несмотря на международные ограничения, Украина использует свои собственные дроны и ракеты для ударов по российским военным целям на территории страны.

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